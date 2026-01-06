Avrupa Birliği’nin Balkanlar üzerindeki vize baskısı bu kez Türkiye başlığında açığa çıktı. Brüksel’in, Bosna Hersek’ten Türkiye’ye yönelik vize adımı talep ettiği ortaya çıkarken, Saraybosna’dan dikkat çeken bir cevap geldi. Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic’in açıklamaları, AB’nin baskısının “Ankara’yı karşımıza alamayız” denilerek geri çevrildiğini gözler önüne serdi. Türkiye’nin bölgedeki siyasi ve jeopolitik ağırlığı, vize dosyasında belirleyici oldu.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Avrupa Birliği’nin vize politikaları üzerinden Saraybosna’ya yoğun baskı uyguladığını itiraf etti.

Brüksel’in, Bosna Hersek’in vize rejimini AB çizgisine çekmesi için Türkiye, Çin, Rusya, Azerbaycan, Kuveyt ve Katar’ı işaret ettiğini aktardı. Konakovic, bu taleplerin ülke içinde ciddi siyasi gerilim oluşturduğunu dile getirdi.

Brüksel, Bosna Hersek’in vize rejimini AB çizgisine çekmek için Türkiye, Çin, Rusya, Azerbaycan, Kuveyt ve Katar’ı gündeme aldı.

Dışişleri Bakanı Konakovic, bu başlığın Bosna Hersek siyasetinde ciddi bir baskı ve tansiyon oluşturduğunu söyledi.

TÜRKİYE İÇİN NET TAVIR: VİZE GÜNDEMDE DEĞİL

Konakovic, jeopolitik dengelere dikkat çekerek Türkiye için kapıyı kapattı. "Jeopolitik ilişkiler nedeniyle bu aşamada Türkiye, Çin ve Rusya’ya vize uygulanması pek muhtemel değil" sözleriyle Ankara ile ilişkilerin özel konumuna işaret etti.

Türkiye’nin Balkanlar’daki rolü ve Bosna Hersek ile tarihi bağları bu süreçte öne çıktı.

AZERBAYCAN, KATAR VE KUVEYT DETAYI

AB uyum süreci kapsamında bazı ülkeler için daha esnek bir tablo çizildi. Konakovic, Azerbaycan, Katar ve Kuveyt’e yönelik vize kararlarının daha kolay alınabilecek başlıklar arasında yer aldığını aktardı. Ancak Türkiye dosyasının bu çerçeveden ayrı tutulduğunu yineledi.

SARAYBOSNA’DA KRİZ ATMOSFERİ

Konakovic, 2025 yılını Bosna Hersek tarihinin en karmaşık ve en zor dönemlerinden biri olduğunu iletti. Ülkenin ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldığını, siyasi istikrarın pamuk ipliğine bağlı olduğunu anlattı. "Uçurumun kenarındaydık. Hatta potansiyel olarak, çatışmanın eşiğindeydik" sözleri Saraybosna’daki atmosferi özetledi.

DODİK GERİLİMİNDE SON DURUM

Ağustos 2025’te mahkeme kararıyla görevden alınan Sırp Cumhuriyeti entitesinin eski Başkanı Milorad Dodik’in, iktidarda kalmak için ülkeyi savaşa sürüklemeye hazır olduğu yönündeki değerlendirmeleri paylaşan Konakovic, bu sürecin sokakta değil mahkeme salonlarında sonuçlandığını ifade etti: "Bosna Hersek’te hukukun devreye girmesi, muhtemel bir çatışmanın önüne geçti."

Haberle İlgili Daha Fazlası