Oktay Kaynarca'dan sert mesaj! "Boş beleş maymunluklar..."
Uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan testleri temiz çıkan Oktay Kaynarca, sosyal medyada hakkında ortaya atılan iddialara sert çıktı. Ünlü oyuncu, “Bizimle ilgili ne bilinmesi gerekiyorsa onu da biz söyleriz” diyerek tepki gösterdi.
- Oyuncu Oktay Kaynarca ve 5 kişi, bir soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı.
- Soruşturma sürecinde Kaynarca ve sanatçı Emel Müftüoğlu'ndan uyuşturucu testi için kan ve kıl örnekleri alındı.
- Yapılan incelemeler sonucunda her iki ismin uyuşturucu testleri de negatif çıktı.
- Kaynarca, sosyal medyada çıkan asılsız iddialara sert tepki göstererek gerçeği yansıtmadığını belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Oktay Kaynarca’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi geçtiğimiz günlerde jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Soruşturma sürecinde Oktay Kaynarca ve sanatçı Emel Müftüoğlu’ndan Adli Tıp Kurumu’nda kan ve kıl örnekleri alındı. Yapılan incelemeler sonucunda her iki ismin de uyuşturucu testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı!
KAYNARCA İDDİALARA SERT ÇIKTI
Gelişmelerin ardından sosyal medyada çeşitli iddiaların ortaya atılması üzerine sessizliğini bozan Kaynarca, kişisel hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, bu tür paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, takipçilerine net bir mesaj verdi.
Kaynarca paylaşımında, sevenlerinin sosyal medyada yapılan asılsız iddialara prim vermeyeceğini ifade ederek, "Benim sevenlerim; sosyal medya soytarılarının, izlenme ve takipçi almak uğruna konuştukları, söyledikleri, yaptıkları boş beleş maymunluklara itibar etmez. Bilirim... Bizim hakkımızda bilinmesi gerekenleri biz söyleriz, gerisi yalandır" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.