Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun testleri negatif çıktı. Kaynarca, serbest bırakıldıktan sonra "Alnım açık, başım dik" açıklamasını yapmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan, saç ve idrar örnekleri alınan 6 şüpheliyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, Burak Fahri Yön, Ayşe Tarım ve Şule Naz Öztürk'ün uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Neda Şahin, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun sonuçları ise negatif çıktı.

Testi negatif çıkan Kaynarca şu açıklamayı yaptı:

"Hayatım boyunca bana büyüklerimden miras kaldığı şekilde, onlardan öğrendiğim düsturla yaşamaya çalıştım. Haysiyet, şeref, onur, vicdan, merhamet, hayat yolculuğumun değişmez kavramları oldu.

"UYUŞTURUCU OPERASYONUNA DESTEĞİM SÜRECEK"

Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama bu raporla temize çıktı ve söz verip "merak etmeyin, alnım açık başım dik" sözümü de ispat etmiş oldum. "Her şerden bir hayır çıkar" sözünün ispatı ise, ilk günden itibaren koşulsuz şartsız yakınlarımın dışında, yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca destek gelmesi idi. Bu benim için çok onur verici, hayatımın geri kalanı için çok büyük bir motivasyon oldu. Hayatım boyunca insan biriktirmiş olmanın ödülünü bir kez daha almış oldum. Bana bu gururu yaşatan siz milyonlarca vicdanlı insana sahip olmak benim için ödüllerin en büyüğüdür. Her birinize tek tek teşekkür etmeyi borç bilirim, hakkınızı helâl edin. Kimsenin şüphesi olmasın ki, devletin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna olan desteğim ise sonuna kadar devam edecektir. Sevgi ve saygılarımla".

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa davet edilen Oktay Kaynarca, "Alnım açık, başım dik. Yıllarca uyuşturucu ile mücadele ettim. Her türlü yasal operasyonu destekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"

Sanatçı konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu süreçte özellikle görevini kanun/nizam çerçevesinde ve nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum. Zira Adli Tıp Kurumu'ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır.

Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır. Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın! Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak."

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rabia Karaca, Kaynarca ve Müftüoğlu hakkında çok konuşulan iddialar ortaya atmıştı.

KUMAR VE FUHUŞ İDDİASI

Karaca ifadesinde şunları söylemişti:

"Murat Gülibrahimoğlu ile aynı sitede ikamet eden Oktay Kaynarca ile yakın arkadaşlardı. Uyuşturucu ve fuhuş partilerinde kendisine ne yazık ki kadın hediye ediyordu. Bu kişiler zengin yaşantıları ile bizleri kandırarak yanlarında taşıyorlardı. Emel Müftüoğlu ile beni Murat Gülibrahimoğlu tanıştırdı.

Emel Müftüoğlu ile Murat çok yakınlardı. Murat Gülibrahimoğlu'nun, Emel Müftüoğlu'na çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. İstanbul Riva'da gündüzleri restoran olan, akşamları ise gizli bir şekilde kumar oynanan yerde Emel Müftüoğlu masa kurdurup kumar oynattırıyordu"

