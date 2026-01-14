İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın iddialarının ardından gözler Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na çevrildi. İki ismin savcılıktaki ifadelerine ulaşıldı. Kaynarca, “100 bin dolar” iddiasını kabul ederken, Müftüoğlu ise yöneltilen iddialar için “kısmen kabul ediyorum” ifadesini kullandı.

Rabia Karaca Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması ifadeler ve iddialarla genişlemeye devam ediyor. Son olarak soruşturma kapsamında sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanan sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca çok konuşulan iddialara imza attı. Karaca ortaya çıkan ifadesinde, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu ve Ekrem İmamoğlu hakkında önemli beyanlarda bulundu.

Soruşturma kapsamında haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheliler Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun savcılıktaki ifadelerine ulaşıldı.

OKTAY KAYNARCA'NIN İFADESİ Oktay Kaynarca, savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşı olduğunu söyledi. Kaynarca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının firari sanıklarından Murat Gülibrahimoğlu'yla yakın arkadaş olduklarını dile getirdi. Şüphelilerden Rabia Karaca'nın hakkındaki beyanlarını kabul etmediğini ve kendisini tanımadığını, fuhşa aracılık yapmadığını savunan Kaynarca, "Murat Gülibrahimoğlu'ndan tanıtım filmi için 100 bin dolar aldım, sonradan bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim. Proje ile ilgili çekim yapıldı ancak hayata geçmedi." dedi.

EMEL MÜFTÜOĞLU NE DEDİ? Şüpheli Emel Müftüoğlu ifadesinde, uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek, Gülibrahimoğlu ile "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası sanıklarından Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Hüseyin Köksal'ı tanıdığını dile getirdi.

RABİA KARACA'NIN İFADESİNİ 'KISMEN' KABUL ETTİ Müftüoğlu, ifadesinde şunları aktardı: "Hüseyin Köksal isimli şahısla yılda iki kez bütçe ayırıp (sadece aralık ayında) Kıbrıs'a gideriz. Kendisinden elden para almadım. Fuhuş suçuna aracılık etmedim. Rabia Karaca'nın ifadesinde belirttiği 'Murat Gülibrahimoğlu ile Emel yakın arkadaştır. Murat'ın Emel'e çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. Riva'da bulunan restoranda akşamları gizli bir şekilde kumar oynanır. Emel Müftüoğlu masa kurup kumar oynatır.' şeklindeki ifadesini kısmi kabul ediyorum.

FUHUŞ İDDİALARINI REDDETTİ Murat, yakın arkadaşımdır, kumar oynamaz. Riva'daki yer mangal yeridir. Burada oyun oynadım. Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu, ben tatile gittiğim için Murat'tan casino çipi aldı.' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum. Ben kimseden tanıştırma karşılığında para almadım. Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir.' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum. Kimseden fuhuş suçuna aracılık edip para almadım. Telefonum da ayrıntılı incelendiğinde bu durum ortaya çıkacaktır. Tekrardan belirtmek isterim ki ben bu uçağa binmedim."

