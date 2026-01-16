Uyuşturucu operasyonunda gündeme gelen uçağın eski sahibi konuştu. Veysel Demirci, uçağı kiraladıklarını kaydedip "O yıl Global Jet ile sözleşme yapmışız. Onlar da WW Havacılık’a kiralamış. Bu uçuş karşılığında da 420 bin lira, yani 22 bin 751 avro almışlar. Yani kiralayanın kimler olduğunu biz bilemeyiz" dedi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Selen Görgüzel, ifadesinde Ekrem İmamoğlu’nun gizli ortağı olduğu öne sürülen hafriyat vurguncusu firari Murat Gülibrahimoğlu’nun uçak fantezisi yaptığını anlattı. Görgüzel, tatil için KKTC’ye gittiklerini, Gülibrahimoğlu’nun özel jetin arka kısmında uygunsuz fiiller işlediğini söyledi. İtirafın ardından “O uçak İmamoğlu’nun muydu?” sorusu akıllara geldi.

Söz konusu uçağın Ziver Air’e ait, TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jet olduğu ortaya çıktı. 2006 yılında ABD’de göreve başlayan uçak, Ekim 2016’da Türkiye tarafından satın alınarak hükûmetin kullanımına sunuldu. Jet, Haziran 2022’de Ziver Air’e, oradan da Eylül 2024’te Güven Air’e satıldı. Tartışmalı KKTC turu da 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşti.

O dönem uçağın sahibi olan Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci’ye ulaştık. Demirci “Ben uçağı Türk Hava Yollarından satın aldım. Hükûmetimiz kullanıyordu. Biz uçakları sene başında broker’lara kiraya veririz. Acenteler bizden alırlar. O yıl Global Jet ile sözleşme yapmışız. Onlar da WW Havacılık’a kiralamış. Bu uçuş karşılığında da 420 bin lira, yani 22 bin 751 avro almışlar. Yani kiralayanın kimler olduğunu biz bilemeyiz. Ama CHP’ye vermezler, benim hassasiyetimi bilirler” dedi.

Kendisinin AK Parti’ye yakın olduğunu, ifade eden Demirci “Hayatım boyunca İmamoğlu’nu görmedim. Ona uçak tahsis etmedim. CHP’ye kiraya vermedim. Koyu Reisçiyim. Herkes beni tanır” diye konuştu. Ziver Havacılık da “Yolcuların kişisel eylem ve davranışlarından sorumlu değiliz” açıklamasını yaptı. ‘Fantezi seferi’ için günümüzün parasıyla 1 milyon 140 bin lira ödendiği hesap edildi. Bonair Havacılık, Vizyon Havacılık, Söz Jet Havacılık, Genel Havacılık İmamoğlu’nun uçak kiraladığı şirketler arasında.

