Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı. Uyuşturucu kullandıkları ortaya çıkan isimler arasında Rabia Karaca, Buse İskenderoğlu, Dilara Ege Çevik ve Cengiz Han Atasoy da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken 34 işletmeye baskın yapılmıştı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirilmiş, aralarında Can Yayın Holding Yöneticisi tutuklu Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'ün eski Genel Müdürü olan Veyis Ateş, rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu'nun gözaltına alınmıştı. Daha sonra ise moda dünyasından Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi gözaltına alınmasıyla gözaltına alınanların sayısı 22'ye ulaşmıştı.

Rabia Karaca'nın Ekrem İmamoğlu, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkındaki iddiaları ise gündeme oturmuştu.

Rabia Karaca

Soruşturma yeni bir gelişme yaşandı ve kan ve saç örnekleri alınan 20 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Buse İskenderoğlu

İŞTE UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKAN ÜNLÜLER

Rapora göre, İpek Mintaş, Serap Şaylan, Rabia Yaman, eski Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu, avukat Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, işletmeci Yasin Burak Becek, sosyal medya fenomeni Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Suma Han gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yücesoy ve Zohaer Majhadi'nin uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Kadir Haluk Şentürk, Ali Baran Süzer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz 'un sonuçları ise negatif çıktı.

