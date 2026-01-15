Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 ismin testi pozitif çıktı! Rabia Karaca, Buse İskenderoğlu da listede
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı. Uyuşturucu kullandıkları ortaya çıkan isimler arasında Rabia Karaca, Buse İskenderoğlu, Dilara Ege Çevik ve Cengiz Han Atasoy da yer aldı.
- Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu tamamlandı.
- Kan ve saç örnekleri incelenen 20 şüpheliden 15'inin uyuşturucu test sonuçları pozitif olarak belirlendi.
- Pozitif çıkanlar arasında eski Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu, Rabia Yaman ve Zohaer Majhadi gibi isimler bulunuyor.
- 5 şüphelinin uyuşturucu test sonuçları ise negatif olarak tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken 34 işletmeye baskın yapılmıştı.
Operasyonlarda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirilmiş, aralarında Can Yayın Holding Yöneticisi tutuklu Kenan Tekdağ'ın kontrolündeki Habertürk'ün eski Genel Müdürü olan Veyis Ateş, rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu'nun gözaltına alınmıştı. Daha sonra ise moda dünyasından Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi gözaltına alınmasıyla gözaltına alınanların sayısı 22'ye ulaşmıştı.
Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı! "Ekrem İmamoğlu ile 3-4 kez otelde görüştüm"
Rabia Karaca'nın Ekrem İmamoğlu, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkındaki iddiaları ise gündeme oturmuştu.
Ekrem İmamoğlu ve Oktay Kaynarca ile ilgili skandal iddialar! Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı
Soruşturma yeni bir gelişme yaşandı ve kan ve saç örnekleri alınan 20 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.
İŞTE UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKAN ÜNLÜLER
Rapora göre, İpek Mintaş, Serap Şaylan, Rabia Yaman, eski Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu, avukat Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, işletmeci Yasin Burak Becek, sosyal medya fenomeni Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Suma Han gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yücesoy ve Zohaer Majhadi'nin uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.
Kadir Haluk Şentürk, Ali Baran Süzer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz 'un sonuçları ise negatif çıktı.