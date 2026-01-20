Eski manken Deniz Akkaya, sunucu Seda Akgül hakkında verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle çarptırıldığı 3 gün zorlama hapis cezasının kesinleşmesi üzerine tutuklandı. Akkaya, Burhaniye Cezaevi’ne gönderildi.

Deniz Akkaya’ya, Seda Akgül’e yönelik mahkemece verilen tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası verilmişti. Karara yapılan itirazın reddedilmesiyle cezanın kesinleştiği ve Akkaya’nın hapis cezasını infaz edeceği öğrenildi.

3 GÜNLÜK ZORLAMA HAPSİNDE

Kararın ardından tutuklanan Akkaya’nın Burhaniye Cezaevi’nde 3 günlük zorlama hapsinde olduğu belirtildi. Öte yandan, Akkaya’nın sosyal medya hesabında paylaşımların devam etmesi dikkat çekerken, hesabın bir yakını tarafından kullanıldığı iddiaları gündeme geldi.

Deniz Akkaya - Seda Akgül

NE OLMUŞTU?

Sunucu Seda Akgül ile Deniz Akkaya arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık yargıya taşınmıştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların ardından Akgül, Akkaya’nın kendisine hakaret, tehdit ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlar yaptığını belirterek mahkemeye başvurmuştu.

Dosyayı inceleyen mahkeme, Seda Akgül lehine karar vererek Deniz Akkaya hakkında 2 ay süreyle tedbir kararı uygulanmasına hükmetmiş, Akkaya’nın sosyal medya da dahil olmak üzere hiçbir iletişim aracıyla Akgül’e yönelik paylaşım yapmasını yasaklamıştı.

Ancak Akkaya’nın bu karara uymadığı, Akgül’e yönelik paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi. İhlalin belirlenmesi üzerine dosya yeniden ele alındı ve mahkeme, 6284 sayılı Kanun kapsamında Deniz Akkaya’ya 3 gün zorlama hapis cezası verdi. Cezanın kesinleşmesiyle birlikte Akkaya cezaevine gönderildi.

