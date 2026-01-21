Türk dünyasının kalbi Kocaeli'de attı…

18 Ocak Pazar akşamı Kocaeli gerçekten de sıra dışı bir akşam yaşadı.

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen "Türk Dünyası Buluşmaları: Ortak Miras Tek Yürek" programı, Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşti.

“Türk dünyası Perspektifine geniş halk kitlelerini dâhil etme” vizyonunun ilk adımı olarak Türkiye’de ilk kez yapılan bu sıra dışı etkinlik, Türk devletlerinin ortak tarihini, kültürünü ve kardeşlik bağlarını, sanatın birleştirici gücüyle ön plana çıkarmayı amaçlıyordu. Dolayısıyla bu buluşma, Türk dünyasının birlik ruhunu pekiştirmek adına önemli bir adım olarak kayda geçti.

Program, Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden gelen kültürel unsurları bir araya getirdi. Kongre binası fuaye alanında sekiz farklı Türk mutfağı standı kuruldu. “Kardeşlik Sofrası” mottosu ile düzenlenen resepsiyonda Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye, Macaristan, Türkmenistan, KKTC’nin geleneksel lezzetleri misafirlere ikram edildi.

Ardından konser salonuna geçildi. 1.250 kişilik salon ağzına kadar doldu ve ayaktaki seyirci aradaki merdivenlerde de kendine yer bulamayınca, salon dışında fuaye alanında kurulu dev LED ekran karşısında yüzlerce sandalyelik bir oturma planı anında hayata geçirildi.

Halkın programa olan büyük ilgisi gösterdi ki Türkiye’nin “Türk Dünyası Perspektifi” halk tarafından satın alınmış ve sahiplenilmiş! Kocaeli halkının yoğun ilgisi, etkinliğin sadece bir kültürel buluşma olmadığını aynı zamanda geleceğe yönelik bir vizyon taşıdığını gösterdi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, konuşmasında Türk dünyasının muazzam potansiyeline vurgu yaptı. Büyükakın "Coğrafyalarımız farklı olsa da mirasımız ortak. Yeni yüzyıl, Türklüğün yüzyılı olacak" diyerek, 166 milyon nüfuslu ve 1,5 trilyon dolarlık ekonomik hacme sahip Türk dünyasının küresel bir aktör hâline gelebileceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, programın “Türk birliği idealini” somutlaştırdığını ifade etti. Zorlu, 15 Aralık’ta açıklanan “Türk Dünyası Vizyon Belgesi” ile Türk siyasi tarihinde ilk kez bir siyasi organizasyonun Türk dünyasıyla ilgili bir strateji ortaya koyduğunu dile getirerek bahar aylarında da Kocaeli’deki üniversitelerde eğitim gören gençlerle Türk dünyası ile ilgili bir gençlik kampı düzenleneceğinin müjdesini verdi.

Kırgızistan’ın ünlü halk müziği sanatçısı Gülzade Rıskulova ve sanatçı Ferhat Göçer’in konserleri ve İstanbul Devlet Halk Dansları Topluluğunun Türk dünyası dansları gösterisi ve diğer performanslar seyirciyi coşturdu. Ferhat Göçer’in “Çırpınırdı Karadeniz” performansıyla salon ayağa kalktı…

Kocaeli yerel medyası “Türk dünyası Kocaeli’den ayağa kalktı" gibi başlıklarla haberi duyurdu ve programın kültürel mirası gözler önüne serdiğini, kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

Sosyal medyada da Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin paylaşımları ve katılımcıların videoları geniş yankı buldu. Etkinlik, sadece kültürel bir şölen değil, aynı zamanda siyasi mesaj taşıyan bir organizasyon olarak görüldü. Türk dünyası, “Ortak Miras Tek Yürek” olarak yeni yüzyıla adım atıyor yorumları yapıldı.

Hasılı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Tahir Büyükakın hocamızın vizyoner bilgeliği, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu’nun engin Türk dünyası perspektifi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin profesyonel bürokratlarının başarılı organizasyonuyla hayat bulan bu program, Türkiye sathında bir İLK olma özelliğine sahip.

“Ortak Miras Tek Yürek", Türk dünyasının birlikteliğini pekiştiren bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu buluşma, kültürel mirasın yanı sıra ekonomik ve siyasi iş birliğini de teşvik etti. Halkın yoğun ilgisi ve basındaki olumlu yansımalar, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğine işaret ediyor.

Şimdi sırada hangi şehrimiz var?

Çok yakında belli olacak inşallah.

