Rus ordusuna bağlı 92. Bağımsız Saldırı Tugayı, Ukrayna savaşında personel olarak at ve katırları da bünyesine kattı.

Askerler, ABD’li milyarder Elon Musk’a ait Starlink uydu hizmeti şirketinin uydularından da yararlanıyor. Hayvanların seyyar veri iletişimi için kullanıldığı operasyonlarda, katırlara ve atların semerlerine eklenen Starlink uydu cihazlarından bağlantı kurarak cephede yeni bir taktik geliştirildi.

Rus cephesine saldırı hazırlığında olan Ukrayna drone’unun kamerasına, tarla ortasında cephe hattında ilerleyen Rus süvari atlı birliği takıldı. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Ukraynalı asker hayvanlara zarar vermeden patlayıcı yüklü drone’u Rus askerinin üzerinde infilak ettirmeye çalıştı.

‘Atlı Süvari Birliği’ geçtiğimiz haftalarda Ukrayna drone saldırılarının ardından birkaç at ve katırını kaybetmişti. Uzun yıllar sonra bir savaşta cephedeki at ve katırlar ölmüş oldu.

Yeterli at bulunamadığı durumlarda zorlu iklim şartlarına daha dayanıklı katırlar kullanılıyor. Gece görüşü ve güzergâh hafızası daha iyi olan katırlar, askerî birliklerde cephane nakli ve mayın tespit operasyonlarında da kullanılıyor.

