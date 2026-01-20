Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura sonuçları açıklandı! İşçi alımı kura sonucu sorgulama
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura sonuçları için bekleyiş sona erdi. 175 sürekli işçi alımı için gerçekleştirilen noter kurası tamamlandı. Kura sonuçları, KGM’nin resmi internet sitesi kgm.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Adaylar, KGM kura sonuçlarını T.C kimlik no ve doğum tarihi bilgisiyle görüntüleyebiliyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde toplam 175 işçi istihdam edileceği duyurulmuştu. Belirlenen takvim doğrultususunda KGM kura sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde açıklandı.
KGM KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?
KGM kura çekimi, 20 Ocak 2026 Salı günü saat 09.00’da, Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı kullanılarak noter huzurunda gerçekleştirildi.
KGM KURA SONUÇ DUYURUSU
KGM tarafından yapılan açıklamada;
"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğümüz işyerlerinde sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Genel Müdürlüğümüzde 20.01.2026 tarihinde yapılan noter kura çekilişi sonuç listeleri ilan edilmiştir.
Noter kurası sonucu kazanan asıl ve yedek adayların başvuruları; 21.01.2026 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak olup 27.01.2026 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yaptığı ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne sonuç sorgulama ekranına yüklenen evrakları şahsen teslim etmeleri gerekmektedir." denildi.
