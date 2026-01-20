Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sözleşmeli personel alacak. Adaylar, 30 Ocak'a kadar online sistem üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) personel alımı yapılacağını duyurdu. KGM'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 150 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar, 30 Ocak'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek.

KGM, yazılı veya sözlü sınav yapmadan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) Grubu puan sıralamasını esas alarak adayları belirleyecek. Bunun yanında görev için ihtiyaç duyulan genel ve özel şartlara sahip olunması gerekecek.

Yerleştirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve "www.kgm.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? (Başvuru şartları)

1.Başvuruda bulunacak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1’inci bendi gereği bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir.

2.Adayların durumunun “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Yeniden hizmete alınma” başlıklı Ek madde 1’de belirtilen (Ek:22/11/2010-2010/1169) “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. Ancak aynı maddenin a, b ve c bentlerindeki şartları taşıyan adaylarda 1 yıl şartı aranmayacaktır. Ayrıca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yapanların/yapmış olanların ilgili yıllara ait Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararında Sınavlar başlıklı 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasında yer alan “…..sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri ünvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz.

3. Başvuruda bulunacak adayların;

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,

•Başvuru yapacağı pozisyon için aranan nitelikleri ve özel şartları taşıyor olması,

•Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,

•Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması,

•Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması,

•Tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, mezuniyet belgesi, sertifika vb. diğer belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

