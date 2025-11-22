Fenerbahçe'de 2010-2013 yılları arasında altyapıda mücadele ettikten sonra profesyonel sözleşme imzalayan Hakan Çinemre, sırasıyla Bucaspor, Adana Demirspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor'da kiralık forma giymişti. 2017 yılında sarı-lacivertlilerden ayrılan 31 yaşındaki futbolcu, yıllar sonra Trabzonspor ve Aziz Yıldırım hakkında çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve A Takım'la sadece bir kez resmi maça çıkan Hakan Çinemre, şu anda Nesine 3'üncü Lig ekiplerinden Orduspor 1967'de forma giyiyor. Deneyimli savunma oyuncusu, Fenerbahçe altyapısında top koşturduğu döneme dair çarpıcı bir açıklama yaptı.

"AZİZ YILDIRIM DA BİLİYORDU"

TRT Spor'a konuşan Çinemre, "Ben Trabzonluyum, bunu Aziz Yıldırım da biliyordu. Fenerbahçe altyapısında oynarken kar maskesi giyip, Trabzonspor maçına gidiyordum. Aziz Yıldırım'dan bunu saklamadım. Bunu herkes bilir" dedi.

"SAKLAMIYORUM; BEN TRABZONLUYUM"

Bu sezon 10 maça çıkan futbolcu, "Hiçbir zaman, hiçbir yerde formaya ihanet etmedim. İnsanlar benim forma için nasıl mücadele ettiğimi de bilir. O formanın hakkını her zaman veririm. Ama bunu saklamıyorum, ben Trabzonluyum" ifadelerini kullandı.

