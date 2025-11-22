Fenerbahçe için sezonun en önemli maçı Rize deplasmanı. Millî ara sonrası Karadeniz’de sahne alacak sarı lacivertlilerde Tedesco oyuncularına, “Ne Ferençvaros ne derbi, düşünmeniz gereken tek şey Rize maçı” dedi.

Ligde ve Avrupa’da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de Domenico Tedesco oyuncularına, “Adım adım ilerleyeceğiz” uyarısı yaptı. Her maçın bir final olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, “Önemli bir çıkış yakaladık.

Ancak kazandığımız maçların anlamlı olması için devamını getirmemiz gerekiyor. Bu sebeple, sonraki karşılaşmaları düşünmeden sadece çıkacağımız mücadeleye odaklanmamız şart” ifadesinde bulundu. Takımın genel formundan memnun olduğunu dile getiren Tedesco, “Ancak eksiklerimiz olduğu da bir gerçek” özeleştirisi yapmayı ihmal etmedi.

KENDİMİZİ AŞACAĞIZ

Hatalardan ders alarak ve daha çok çalışarak gelişebileceklerini belirten Domenico Tedesco, “Saha içindeki uyum ve mücadele iyi. Fakat özellikle son vuruşlar konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Ayrıca bir anlık motivasyon kaybında da gol yiyebiliyoruz. Bu hatalara son vermemiz gerekiyor. Şampiyonluk ancak bir önceki maçtan daha iyi ve daha güçlü olursak mümkün” diye konuştu. Mazeret üretme lüksleri olmadığını söyleyen İtalyan, “Kimse bize kupa vermeyecek. Kazanmak için savaşmak, kendimizle yarışmak zorundayız. Bunu başaracak güce de sahibiz” diyerek oyuncularına güven aşıladı.

MERT MÜLDÜR’E SARILDI

Tedesco, Rize için tercihlerini netleştirdi. Sakat Szymanski ve cezalı Semedo’dan mahrum sarı lacivertlilerde, sağ bekte Mert Müldür, solda Levent görev alacak. Orta sahada İsmail’e Fred eşlik edecek. Duran as olarak başlayacak.

MEHMET EMİN ULUÇ

