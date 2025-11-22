Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 12. haftasında Sırbistan ekibi Partizan'ı deplasmanda 99-87 mağlup etti ve Avrupa'da üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler, Türk karşıtı tezahürat yapan ve skandal bir pankart açan Partizan'a galibiyetle cevap verdi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’in 12. haftasında deplasmanda Sırp ekibi Partizan ile karşılaştı.

YEDİNCİ GALİBİYET

Belgrad Arena'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 99-87 skorla kazandı ve bu sezon yedinci galibiyetini aldı. Partizan ise sekizinci yenilgisini aldı.

Sarı lacivertliler son olarak 13 Kasım’da Hapoel IBI Tel Aviv’i Münih’te 74-68’lik skorla mağlup etmişti.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise son olarak 16 Kasım’da Esenler Erokspor deplasmanında parkeye çıkan Fenerbahçe, sahadan 94-80’lik skorla galip ayrıldı.

PANKART SKANDALI

Belgrad Arena’da oynanan karşılaşmada Partizan tribünleri, Türk karşıtı pankart açarak tezahürat yaptı.

Açılan pankartta 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Sultan Murad'ı şehit eden Milos Obilic'e yer verildi.



