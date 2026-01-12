Avukat Baver Karakuş, Silivri Cezaevi'nde X-Ray'de bıraktığı araç anahtarının gazeteci Ruşen Çakır tarafından alındığını, aracının saatlerce kendisine getirilmediğini iddia etti. Suç duyurusunda bulunan avukat, Çakır'ın "Banane, gel Maslak'a al arabanı" dediğini söyledi. Çakır cephesinden henüz bir açıklama ya da yalanlama gelmedi.

Avukat Baver Karakuş, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda başına gelen skandalı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yaşananlar kısa sürede gündem olurken Karakuş, cezaevinde X-Ray cihazına bıraktığı araç anahtarının gazeteci Ruşen Çakır tarafından alındığını, durumun anlaşılmasına rağmen Çakır'ın anahtarı geri getirmeyi reddettiğini iddia etti.

'RUŞEN ÇAKIR ARAÇ ÇALDI' İDDİASI

Araç anahtarının içeriye alınmadığını ve X-Ray'de bıraktığını söyleyen avukat, geri döndüğünde anahtarının olmadığını ve kamera kayıtlarını incelediklerini belirterek, "İsmail Saymaz diye birinin yanında Ruşen Çakır denilen şahıs X-Ray’in üzerinden benim anahtarımı alıp gidiyor. Çantam arabada, telefonlarım arabada, param, kartlarım her şeyim arabada. Silivri buz gibi" dedi.

Ruşen Çakır

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ: GELSİN ARACINI ALSIN

O anlarda cezaevinden çıkan CHP'li heyete durumu anlattığını belirten Karakuş, şöyle devam etti: "CHP İzmir Milletvekili olduğunu ve adının da Mustafa Balbay olduğunu öğrendiğim milletvekili Ruşen Çakır’ı aradı. Balbay 'Sende başka yabancı bir anahtar var mı Ruşen' dedi. Çakır gayet rahat biçimde 'Evet. Çıkarken aldım İsmail Saymaz'ın zannettim. Aşağı inince ona uzattım al diye sonra o da benim değil deyince devam ettim gittik. Banane, Maslaktayım, çok istiyorsa gelsin buradan alsın kanaldan' ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz

"HAK-HUKUK-ADALET İSTEYENLER KÖLE GİBİ AYAKLARINA ÇAĞIRDILAR"

Silivri’de anahtarsız ve parasız, kartsız, montsuz kalan ben, Maslak’a gideceğim, anahtarımı kendisinden rica ederek alacağım, sonra tekrar Silivri’ye döneceğim. Arabamı alacağım. oradan da tekrar evime gideceğim. Güler misin ağlar mısın? Gel gör ki her gün ekranlarda, köşe yazılarında, hak-hukuk-adalet isteyen bu şahıslar; bir kadının o soğukta, evde 2 küçük çocuğum var demesine rağmen, bırakın bir kusura bakma demeyi, ayaklarına köle gibi çağırıp, rezilliklerini kapatmak yerine kendilerini padişah zannediyorlar. 4 saat boyunca anahtar bekliyorum. İsmail Saymaz komik bir şekilde bana kanal çalışanının numarasını veriyor: 'Siz birilerinden arayıp ulaşın diyorlar' Anahtar nihayet geliyor. Saat 21.00’den sonra. Şimdi soruyorum; “Hak, hukuk, adalet” diye bağıranlar, bir kadını bu durumda bırakırken hiç mi utanmıyor?"

Öte yandan Çakır ve olaya şahit olduğu iddia edilen İsmail Saymaz cephesinden henüz bir açıklama ya da yalanlama gelmedi.

