"Evlenmeyeni işe almayacaksın" sözleriyle tepki çeken BBP lideri Mustafa Destici, bu kez de farklı bir öneride bulundu. Çocuğu olan ailelere devletin kira ve okul yardımı yapması gerektiğini söyleyen Destici, "Özellikle evli ve çalışan çocuk sahibi olan kadınlarımız 1 saat işe geç gitmeli ve 1 saat işten erken çıkmalıdır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Çanakkale Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Çanakkale Olağan 2. İl Kongresi'nde konuştu.

"EVLENMEYENİ İŞE ALMAYACAKSIN" DEMİŞTİ

Daha önce evliliğin teşvik edilmesi gerektiğini belirtip, "Çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım." diyen Destici; bu kez da başka fikirler sundu.

"EVLİ VE ÇOCUKLU KADINLAR İŞE 1 SAAT GEÇ GİTMELİ"

Çocuğu olan ailelere destek verilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Devlet olarak bunları destekleyeceğiz. Öyle göstermelik destekler değil, ciddi destekler vereceğiz. Çocuk başına en az beş 5 bin lira destek verilmesi lazım. Özellikle evli ve çalışan çocuk sahibi olan kadınlarımız 1 saat işe geç gitmeli ve 1 saat işten erken çıkmalıdır. Çalışan çocuklu kadınlarımızın kreş yaşındaki çocuklarına mutlaka ama mutlaka kreş imkanı sağlanmalıdır. Yeterli sayıda kadın çalışanın olduğu kurumlara kreş mecburiyeti getirilmelidir. İster kamu, ister özel. Az sayıda olanları da devlet kreş ortak alanları oluşturarak, belli merkezlerde aynen ilköğretim okulları gibi belli merkezlerde devlet kreş açarak, bütün çalışan kadınların çocuklarını o kreşe koymalarına imkan tanımalıdır." dedi.

Desticiden çok konuşulacak bir öneri daha: Çocuklu kadın işe 1 saat geç gidip erken çıksın

"KİRASINI DA OKUL PARASINI DA DEVLET VERMELİ"

Destici açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Yoksa çalışan kadınlarımız kendilerince diyorlar ki ‘Ben çalışıyorum, çocuğa bakamam. Bir tane olursa yeter. İkinciye, üçüncüye gerek yok' diyor. Onun için bizim çocuklu aileleri korumamız lazım. Kirada oturuyorsa kirasını devletin karşılaması lazım. Çocuğu okuyorsa okul parasını devletin karşılaması lazım."

Desticiden çok konuşulacak bir öneri daha: Çocuklu kadın işe 1 saat geç gidip erken çıksın

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Destici, "Evet binlerce şehit verdik. On binlerce insan hayatını kaybetti. Ama millet olarak yılmadık ve yıkılmadık. Allah'ın izniyle de yılmayacağız ve yıkılmayacağız. Sadece bunu yapmadılar. Aynı zamanda bizi ayrıştırmaya, bölmeye çalıştılar. Bir Kürt-Türkmen kavgası çıkarmaya çalıştılar. Ama elhamdülillah bunda da başarılı olamadılar. Ve bugün biz yine vatanımızda, vatan toprağında Kürt, Türkmen, Arap Boşnak, Çerkez, Arnavut, Muhacir, Alevi, Sünni hep birlikte kardeşçe yaşıyoruz ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası