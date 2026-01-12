Çinli arabalarda rota değişti! 2024’ün lideri, geçen yıl sert düştü
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Türkiye otomobil pazarında 2024’te 87 bin 251 adet satış gerçekleştiren Çinli otomobil üreticilerinin performansı, geçen yıl 85 bin 930’a geriledi. Toplam pazardan aldıkları pay ise %8,9’dan %7,9’a geriledi.
Geçen yıl Cherry ve MG ivme kaybederken, BYD hızlı çıkış yakaladı. Jaecoo da dikkatleri üzerine çekti.
İşte Çinli üreticilerin 2025 yılında Türkiye’deki performansları…
Son yıllarda Çinli otomobil üreticileri Türkiye’de pazarında dikkat çeken satışlar gerçekleştiriyor. 2024 yılında otomobil satışları 980 bin 341 adet olarak kayıtlara geçmiş, pazarda Çinli markaların payı %8,9 olmuştu. Önceki yıl Çinli markalar toplamda 87 bin 251 adet anahtar teslimi gerçekleştirmişti.
2025’TE PAZAR PAYI GERİLEDİ
2025 yılında ise otomobil pazarında %10,62 oranında büyüme gerçekleşti ve satışlar 1 milyon 84 bin 496 adet oldu. Ancak Çinli markaların toplam satışları 85 bin 930’a geriledi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre geçen yıl toplam pazarda Çinli markaların payı %7,9’a düştü.
ÇİNLİ MARKALARIN SATIŞLARI
Geçen yıl Çinli markaların satışları şöyle gerçekleşti:
-BYD: 45 bin 537
-Chery: 28 bin 579
-Jaecoo: 8 bin 791
-MG: 2 bin 280
-Skywell: 350
-LEAP Motor: 200
-DFSK: 161
-HONGQI: 32
CHERY FREN YAPTI, BYD GAZA BASTI
2024 yılında Türkiye pazarında 57 bin 47 adet satışa ulaşan Chery, geçen yıl yaklaşık yüzde 50 düşüşle 28 bin 579 adede kadar geriledi.
Buna karşılık dünyada büyük ivme yakalayan BYD, Türkiye’de de satışlarını artırmayı başardı. 2024’te 8 bin 33 adet anahtar teslim eden BYD’nin satışları, geçen yıl %466 gibi yüksek bir oranda artış sergiledi.
Sektör temsilcileri, BYD’nin daha geniş model ve elektrikli seçenekleri ile otomobil severlerin dikkatini çektiğini aktarıyor.
JAECOO DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan 2024’te 3 bin 586 araç teslim eden Jaecoo, geçen yıl %145 gibi artışla 8 bin 791 adede ulaştı. MG ise önceki yıl 17 bin 162 adet satışa karşılık, geçen yıl 2 bin 280’e kadar geriledi.
Bu arada geçen yıl 1 milyon 368 bin 400 adede ulaşan toplam otomotiv pazarının %71,75’i ithal araçlardan oluştu. Bu oran aynı zamanda tarihî yüksek seviyelere de ulaştı.