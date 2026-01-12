Geçen yıl Cherry ve MG ivme kaybederken, BYD hızlı çıkış yakaladı. Jaecoo da dikkatleri üzerine çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Türkiye otomobil pazarında 2024’te 87 bin 251 adet satış gerçekleştiren Çinli otomobil üreticilerinin performansı, geçen yıl 85 bin 930’a geriledi. Toplam pazardan aldıkları pay ise %8,9’dan %7,9’a geriledi.

Son yıllarda Çinli otomobil üreticileri Türkiye’de pazarında dikkat çeken satışlar gerçekleştiriyor. 2024 yılında otomobil satışları 980 bin 341 adet olarak kayıtlara geçmiş, pazarda Çinli markaların payı %8,9 olmuştu. Önceki yıl Çinli markalar toplamda 87 bin 251 adet anahtar teslimi gerçekleştirmişti.

2025 yılında ise otomobil pazarında %10,62 oranında büyüme gerçekleşti ve satışlar 1 milyon 84 bin 496 adet oldu. Ancak Çinli markaların toplam satışları 85 bin 930’a geriledi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre geçen yıl toplam pazarda Çinli markaların payı %7,9’a düştü.

CHERY FREN YAPTI, BYD GAZA BASTI

2024 yılında Türkiye pazarında 57 bin 47 adet satışa ulaşan Chery, geçen yıl yaklaşık yüzde 50 düşüşle 28 bin 579 adede kadar geriledi.

Buna karşılık dünyada büyük ivme yakalayan BYD, Türkiye’de de satışlarını artırmayı başardı. 2024’te 8 bin 33 adet anahtar teslim eden BYD’nin satışları, geçen yıl %466 gibi yüksek bir oranda artış sergiledi.

Sektör temsilcileri, BYD’nin daha geniş model ve elektrikli seçenekleri ile otomobil severlerin dikkatini çektiğini aktarıyor.