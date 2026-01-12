Türkiye’nin petrol rezervlerine ilişkin umut verici bir gelişme daha yaşandı. Rize-Çayeli açıklarında petrol sızıntısı analizleri olumlu çıktı. Öte yandan Bayburt, Gümüşhane bölgelerinde de petrol sızıntılarına rastlandığı tespit edildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Nafiz Maden “Trabzon ile Hopa arasındaki bölgede petrol rezervi bulacağımıza inanıyorum" dedi.

Karadeniz Bölgesi’nde petrol rezervlerinin olup olmadığına ilişkin tartışmalar sürerken, Prof. Dr. Nafiz Maden, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Maden, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denizdeki petrol sızıntısından alınan numunelerde yapılan analizlerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

Sonuçların bölgenin petrol potansiyeline yönelik güçlü kanıtlar sunduğunu ifade eden Prof. Maden “Doğu Karadeniz'de özellikle Trabzon ile Hopa arasındaki bölgede petrol rezervi bulacağımıza inanıyorum" dedi.

Bir ilin daha başına talih kuşu kondu! Petrol sızıntısı kesinleşti

“TÜRKİYE KÖPRÜ DEĞİL MERKEZ ÜLKE”

Türkiye envanterine eklenen "Çağrı Bey" ve "Yıldırım" sondaj gemilerinin de enerji güvenliği açısından önemli bir adım olduğunu belirten Maden, Türkiye'nin dış politika ‘köprü ülke' değil ‘merkez ülke' konumuna yükseldiğini vurguladı.

“PETROL SIZINTISI ÜZERİNE İKİ NUMUNE ALDIK”

Prof. Dr. Nafiz Maden, şunları anlattı:

Karadeniz'le ilgili çalışmalarımız da var. Osmanlı döneminden beri bilinen Rize-Çayeli açıklarındaki petrol sızıntısı üzerine iki numune aldık. Bunlardan biri TPAO'ya gönderildi ve olumlu sonuç geldi. Diğer numuneyi de üniversitemizin laboratuvarlarında analiz ettik; sonuçlar TPAO analizlerini teyit etti. Bu da sızıntının doğal kaynaklı bir ham petrolden geldiğini ortaya koyuyor. Uydu görüntülerinde daha önce bir sızıntı noktası tespit edilirken, son çalışmalarda iki farklı noktadan sızıntı olduğunu belirledik.

TRABZON İLE HOPA ARASINI İŞARET ETTİ

Enerji Bakanı’nın 31 Aralık 2025'te yaptığı 'Önümüzdeki aylarda Doğu ve Orta Karadeniz'de sondaj ve arama çalışmaları yapılacak' açıklamasının umut verici olduğunu ifade eden Maden, “Karadeniz'in adı kara olsa da bahtı açıktır. Batı Karadeniz'de doğal gaz keşfettiğimiz gibi Doğu Karadeniz'de, özellikle Trabzon ile Hopa arasındaki bölgede petrol rezervi bulacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

PETROL POTANSİYELİNE SAHİP 4 İL

"Bir diğer çalışmamız ise Bayburt, Gümüşhane, Erzurum ve Erzincan bölgesinin petrol potansiyeli üzerine” diyen Maden, çalışmalara ilişkin şunları anlattı:

Bayburt'un Saruhan, Ortaçimağıl, Kurbanpınarı ve Uluçayır köylerinde petrol sızıntıları tespit ettik. Aldığımız numuneleri TPAO'ya gönderdik ve olumlu sonuçlar aldık. Ayrıca Gümüşhane'de iki farklı sahada petrol sızıntısına rastladık; bahar aylarında bu bölgelerde daha detaylı incelemeler yapmayı planlıyoruz. Sonuç olarak, Türkiye'nin denizde ve karada yürüttüğü enerji arama faaliyetleri oldukça olumlu sonuçlar doğurmuştur.

