Bakan Bayraktar duyurdu! Diyarbakır'da 420 milyar dolarlık petrol umudu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır’da yapılan petrol arama çalışmalarına ilişkin “Kayaların içinde olduğunu varsaydığımız petrolü hem sondaj hem de çatlatma yöntemiyle arıyoruz. Bölgede 6 milyar varillik bir rezerv olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü rakamlarla 420 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz” dedi.
Terör sebebiyle gidilemeyen coğrafyaların artık gidilebilir durumda olduğunun altını çizen Bayraktar “Gabar’da günlük 80 bin varillik üretim yapıyoruz. Batman, Diyarbakır, Hakkâri ve Van’da yeni keşif kuyuları açıyoruz. 2025 yılı yeni keşifler yılı olacak demiştim. Batman’da yoğunluk Diyarbakır’da olmak üzere 75 milyon varillik bir rezerv bulduk. Ekonomik değeri 4 milyar dolar” şeklinde konuştu.
Bayraktar, Suriye’ye doğalgaz akışıyla ilgili olarak ise “Azerbaycan’dan gelen doğalgaz Suriye’ye ihraç ediliyor. Kapasitemiz 6 milyon metreküp. Şu an günlük 3,4 milyon metreküp gaz akışı var. Bu bir hibe değil. Bir ticari faaliyet” ifadelerini kullandı.
Sakarya Gaz Sahası’ndaki keşfin cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olduğunu belirten Bayraktar şunları söyledi:
Türkiye Yüzyılı’nda biz ülkemizi enerjide bağımsız hâle getireceğiz. 2016’dan beri başladığımız petrol ve doğalgaz üretiminde kendi gemileriyle doğalgaz ve petrol arayan bir konuma geldik. Enerji filomuza iki yeni gemi katıldı. Bu iki gemiden biri yeni keşif ve Karadeniz gaz sahasında kullanılmak için alındı. Bu sene içinde Karadeniz’e geçecek. İlki yolda eylül ayında ülkemize ulaşacak. İkinci gemimiz Akdeniz’de, Libya’da belki Somali’de kullanılacak. Batı Karadeniz yeni kuyular açma hedefimiz var. Karadeniz’deki petrol ve doğalgaz varlığına inanıyoruz. Gaz odaklı gidiyoruz ve şu anda Akdeniz’de 9 sondajımız var. Bu verileri kullanarak önemli potansiyel olan yerleri belirleyeceğiz. Marmara’da da kuyular açacağız.