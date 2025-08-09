Bakan Bayraktar duyurdu! Diyarbakır'da 420 milyar dolarlık petrol umudu

Terör sebebiyle gidilemeyen coğrafyaların artık gidilebilir durumda olduğunun altını çizen Bayraktar “Gabar’da günlük 80 bin varillik üretim yapıyoruz. Batman, Diyarbakır, Hakkâri ve Van’da yeni keşif kuyuları açıyoruz. 2025 yılı yeni keşifler yılı olacak demiştim. Batman’da yoğunluk Diyarbakır’da olmak üzere 75 milyon varillik bir rezerv bulduk. Ekonomik değeri 4 milyar dolar” şeklinde konuştu.

Bayraktar, Suriye’ye doğalgaz akışıyla ilgili olarak ise “Azerbaycan’dan gelen doğalgaz Suriye’ye ihraç ediliyor. Kapasitemiz 6 milyon metreküp. Şu an günlük 3,4 milyon metreküp gaz akışı var. Bu bir hibe değil. Bir ticari faaliyet” ifadelerini kullandı.

Sakarya Gaz Sahası’ndaki keşfin cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri olduğunu belirten Bayraktar şunları söyledi: