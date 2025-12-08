Garanti BBVA Huawei Watch 5 LTE çekiliş sonucu açıklandı! İşte asil ve yedek liste
Garanti Bankası BonusFlaş çekilişi sonucu açıklandı. Huawei Watch 5LTE çekiliş sonuçlarını kazanan asil ve yedek liste belli oldu. İşte 25 kişilik kazanan listesi...
Garanti BBVA'nın düzenlediği BonusFlaş Huawei Watch 5LTE çekilişi sonucu açıklandı. Kazanan 25 isim açıklanırken yedek listede belli oldu. Detaylar haberimizde...
GARANTİ BBVA HUAWEİ WATCH 5 LTE ÇEKİLİŞ SONUCU!
Asil Talihliler:
- Gamze Çoksoylu / Kayseri
- Hurşit Erman Sökücü / Ankara
- Murat Kirişler / Aydın
- Sezin Yılmaz Özkan / İstanbul
- Sibel Özkaya / İstanbul
- Özlem Ayık / İzmir
- Zeynel Abidin Karpuz / Muğla
- Murat Koray Ağdemir / İstanbul
- Yaşar Karadaş / Gaziantep
- İbrahim Yanık / İstanbul
- Emre Sevingün / İstanbul
- Ali Akgül / Antalya
- Cevdet Demirel / İstanbul
- Arda Ulaş Mutlu / İstanbul
- Fatma Sultan Gümüş / Adana
- Engin Reşat / İstanbul
- Şahin Direk / İstanbul
- Tarık Özrenk / İstanbul
- Halit Solak / Sakarya
- Gülcan Çınar Avcı / İstanbul
- Mehmet Karakütük / Balıkesir
- Sevilay Türksal / İzmir
- Esra Yıldız / İstanbul
- Kadir Yalçın / İstanbul
- İbrahim Korkmaz / Aydın
Yedek liste:
- Erdem Bayrak / Kocaeli
- Betül Erdoğan / Ankara
- Sıddık Mazlum Göktaş / Şanlıurfa
- Furkan Yanmaz / Tekirdağ
- Hakan Ağaoğlu / Gaziantep
- Nurullah Altınkaya / İzmir
- Enes Caba / İstanbul
- Aslı Hazal Şerefoğlu Karaben / Muğla
- Serdar Doğan / Sivas
- Mesut Avcı / Gaziantep
- Ziya Kaan Dönmez / İstanbul
- Birol Şahin / İsviçre
- Hayrettin Kul / Kütahya
- Fatih Arıkan / Malatya
- Şükrü Ekinci / Batman
- Murat Kaleli / Antalya
- Hüseyin Taş / Antalya
- Pınar Er Şutankırklı / İstanbul
- Özgür Yılmaz / İstanbul
- Burcu Aksu / Erzincan
- Burcu Özmen / Malatya
- Melisa Çakır / Tekirdağ
- Ayşegül Özgür / Ankara
- Senay Kılıçaslan / Ankara
- Basri Pirinç / Afyonkarahisar
