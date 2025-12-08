Tokat’ın Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık (33), mesai sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Şehidin eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Mustafa Palabıyık (33) görevi başında rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Palabıyık, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

BEBEK BEKLİYORDU

Mustafa Palabıyık’ın evli olduğu, eşinin 7 aylık hamile olduğu ve Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Palabıyık için Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Palabıyık'ın ailesi, yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Törenin ardından Palabıyık’ın naaşı memleketi Isparta’ya uğurlandı.

