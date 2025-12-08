İhlas Haber Ajansı
Tokat'tan kahreden haber! Uzman çavuş görev başında kalp krizi geçirdi
Tokat’ın Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık (33), mesai sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan uzman çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Şehidin eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Mustafa Palabıyık (33) görevi başında rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Palabıyık, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Manisa'daki feci kazadan bir acı haber daha! Kadın polis memuru da şehit oldu
BEBEK BEKLİYORDU
Mustafa Palabıyık’ın evli olduğu, eşinin 7 aylık hamile olduğu ve Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Palabıyık için Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Palabıyık'ın ailesi, yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Törenin ardından Palabıyık’ın naaşı memleketi Isparta’ya uğurlandı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Şehitlerin kimliklerini ifşa eden emekli askerlere MSB'den ret: Sosyal medya arsızları!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR