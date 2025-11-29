Manisa'da iki hafta önce bir polis memurunun şehit olduğu diğer polis memurunun da ağır yaralandığı kazada bir acı haber daha geldi. 14 gündür hastanede yoğun bakımda tedavi gören polis memuru Hatice Ünal da şehit oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir - Sarıgöl yolu üzerinde 15 Kasım tarihinde seyir halinde olan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Hatice Ünal ile Ali Barut'un bulunduğu trafik aracı önündeki tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan polis memurlarından Ali Barut olay yerinde şehit olurken, polis memuru Hatice Ünal ise ağır yaralı olarak önce Alaşehir Devlet Hastanesine, ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Şehit polis memuru Hatice Ünal

14 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

14 gündür tedavi altında olan Hatice Ünal'dan acı haber geldi. Şehit olan polis memuru Hatice Ünal'ın Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından naaşının memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Kavak Mahallesine gönderildiği bildirildi.

Editör:MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası