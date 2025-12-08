Yunanistan’da ordunun peş peşe yaşadığı aksaklıklar, savunma kapasitesine yönelik soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı. Elefsina Hava Üssü’nün nehir taşmadığı halde su altında kalması ve Volos’ta sahil güvenlik botunun karaya oturması, ülkedeki askeri yapılanmaya dair eleştirileri artırdı. Yunan basını, son olayların donanmada uzun süredir biriken yapısal sorunların yansıması olduğunu yazdı.

Yunanistan’ın Elefsina Hava Üssü’nü nehir taşmadığı halde su bastı, Volos’ta sahil güvenlik botu karaya oturdu. Aynı günlerde Yunan Donanması içinden sızan bilgiler, ordunun “kağıt üzerinde başarı–gerçekte kriz” ikilemini açığa çıkardı.

ELEFSİNA HAVA ÜSSÜ’NÜ SU BASTI: NEDENİNİ AÇIKLAYAMADILAR

Yunanistan merkezli militaire.gr, Elefsina’daki Yunan Hava Kuvvetleri Üssü’nün yanındaki nehir taşmadığı halde ani şekilde su altında kaldığını yazdı. Üssün görüntüleri ülkede büyük şaşkınlığa neden oldu. Yunan ordusunun “kendi tesisini koruyamadığı” yorumları sosyal medyada yayılırken, olay ulusal güvenlik tartışmalarını alevlendirdi.

Yunanistan’da skandal üstüne skandal! Hava üssünü su bastı, sahil güvenlik botu karaya oturdu: Atina basını ordudaki fiyaskoyu itiraf etti

SAHİL GÜVENLİK BOTU DEVRİYE DÖNÜŞÜ KARAYA OTURDU

Müşterek Avrupa Harekâtı "POSEIDON" kapsamında görev yapan Yunan Sahil Güvenliği’ne ait bir botun Volos limanının dış dalgakıranında karaya oturduğu bildirildi.

Yunanistan'da bir sahil güvenlik botu da karaya oturdu

Sahil güvenlik birimleri olayın şiddetli hava ve deniz koşulları nedeniyle yaşandığını açıkladı. Ancak art arda gelen aksaklıklar, deniz kuvvetlerindeki kriz iddialarını daha da büyüttü.

Elefsina Hava Üssü’nün nehir taşmadığı halde su altında kalması ve Volos’ta sahil güvenlik botunun karaya oturması, ülkedeki askeri yapılanmaya dair eleştirileri artırdı.

DONANMADA “SANAL GERÇEKLİK” TARTIŞMASI: DENDİAS’IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Deniz Harp Okulu’ndaki konuşması, militarie.gr tarafından “sanal gerçeklik” olarak nitelendirildi.

Dendias, Yunanistan için “en modern Donanma’yı kurduklarını” söylerken, aynı anda Donanma personelinden gelen bilgiler bunun tam tersini gösterdi.

militaire.gr, adlarını açıklamayan subayların aktardığı gerçek durumu yayımladı. Subaylara göre Donanma, operasyonel hazırlığı kağıt üzerinde parlatan bir sistemle yönetiliyor.

Yunanistan’da skandal üstüne skandal! Hava üssünü su bastı, sahil güvenlik botu karaya oturdu: Atina basını ordudaki fiyaskoyu itiraf etti

“YAPAY KADRO” SKANDALI: DENETİM GÜNÜ PERSONEL VAR, ERTESİ GÜN YOK

Subayların anlattığına göre Yunan Donanması’nda yıllardır süren personel eksikliği denetimlerde görünmez hale getiriliyor. Bunun için “yapay kadro” yöntemi uygulanıyor:

Diğer gemilerden acele transferler, son dakika yamaları, denetim günü bir anda ortaya çıkan ama ertesi gün mürettebatın içinden yok olan personel…

Söz konusu hazin tablo, filonun gerçek operasyonel kapasitesini gizleyen bir vitrine neden olmuş durumda. Yorgun mürettebat ise insan dayanıklılığını aşan görevlerle baş başa bırakılıyor.

YASA TASARISI TEPKİ ÇEKİYOR: “REFORM DEĞİL, BELİRSİZLİK”

Hükümetin Silahlı Kuvvetler için hazırladığı yeni yasa tasarısı Yunanistan’da “reform” diye sunulsa da militarie.gr, muğlak maddeler ve bitmeyen yetki devri nedeniyle tasarının şimdiden öfkeye neden olduğunu yazdı.

Subayların istifaları artarken Donanma’nın tabanındaki gerilim büyüyor.

Yunanistan’da skandal üstüne skandal! Hava üssünü su bastı, sahil güvenlik botu karaya oturdu: Atina basını ordudaki fiyaskoyu itiraf etti

"VİTRİN DONANMASI": KAĞIT ÜZERİNDE GÜÇLÜ, SAHADA ÇÖKMÜŞ

Sızan bilgiler, Yunan Donanması’ndaki denetim mekanizmasının “hiçbir şey olmamış gibi” işlemeye devam ettiğini ortaya koydu. Kağıtlar, raporlar ve sonuçlar bakanlık katlarına güçlü bir filo görüntüsü sunarken, subaylar gerçek durumun bunun tam tersini yansıttığını aktardı. Subayların ifadelerine göre personel uzun süredir ağır bir yorgunluk içinde görev yaptı, kronik sorunlar sürekli halının altına itildi, operasyonel hazırlık yalnızca kâğıt üzerinde varlığını korudu ve Donanma’nın insan kaynağı tükenme noktasına geldi. militaire.gr bu tabloyu aktarırken “Donanma’nın kağıt üzerinde izlenimlere değil, gerçek ilgiye ihtiyacı var” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası