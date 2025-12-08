Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadele heyecanla bekleniyor. Futbolseverler Beşiktaş Gaziantep maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta başlayacak merak ediyor.

Siyah-beyazlılar, ligde çıktıkları son 3 karşılaşmada 2 galibiyet bir beraberlik alarak yeniden ritim kazandı. Deplasmanda Antalyaspor’u 3-1 ve Fatih Karagümrük’ü 2-0 ile geçen Beşiktaş, iç sahada ise Samsunspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Ligde geride kalan 14 haftada 24 puana ulaşan Beşiktaş haftaya 6. sırada girdi. Gaziantep FK ligde oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 7. sıradan haftaya başladı.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş Gaziantep maçı İstanbul’da Tüpraş Stadı’nda oynanacak. Maçın canlı yayını Bein Sports 1 üzerinden ekranlara gelecek. Mücadele şifreli olarak izleyenlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Beşiktaş Gaziantep maçı 8 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Müsabakada Kadir Sağlam düdük çalarken iki takım da haftayı avantajlı kapatmak için sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Jota, Cengiz, El Bilal Toure



Gaziantep FK: Zafer, Perez, Tayyip, Semih, Arda, Rodrigues, N’Diaye, Camara, Kozlowski, Maxim, Bayo



