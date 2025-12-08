8 Aralık Pazartesi günü 20.00'de oynanacak Beşiktaş-Gaziantep FK maçı öncesi maçın muhtemel 11'leri gündeme geldi. Beşiktaş iki eksikle sahaya çıkarken Rafa Silva'nın kadroda olup olmayacağı merak edildi. Beşiktaş - Gaziantep FK maçı eksik, sakat ve cezalı oyuncular belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi her iki takımında eksik, sakat ve oynamayan oyuncuları merak ediliyor. İşte Beşiktaş - Gaziantep FK maç kadrosu ve muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Beşiktaş'ta iki oyuncu Gaziantep FK maçında sahada olmayacak. Tedavisi süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Taraftarın en çok merak ettiği oyunculardan biri de Rafa Silva oldu. Son üç günde takımla birlikte çalışan Portekizli futbolcunun Gaziantep FK maçında kadroda olup olmayacağı maça yakın saatlerde belli olacak.

Öte yandan 3 sarı kartı bulunan 28 yaşındaki FElix Uduokhai ceza sınırında bulunuyor. Son haftalarda sahalardan uzak kalan futbolcu, bu maçta sarı kart görmesi halinde 16. haftada Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 24 puanla 6. sırada haftaya başladı.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'lER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Jota, Cengiz, El Bilal Toure

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Tayyip, Semih, Arda, Rodrigues, N'diaye, Camara, Kozlowski, Maxim, Bayo

Ligde oynadığı son 3 maçta Gaziantep FK'yı yenemeyen siyah beyazlılar, rakibini bugün mağlup ederek seriyi sonlandırmak istiyor.

