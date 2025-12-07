Anadolu Ajansı
Göztepe - Beşiktaş maçında olaylar çıktı: Polis müdahale etti, salon boşaltıldı
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın öncesinde iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında olaylı geçen maçta Göztepe, Beşiktaş'ı konuk etti.
Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan maç öncesi ve esnasında iki takım taraftarları birbirine girdi.
Taraftarların küfürlü tezahüratları ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle maç uzun süre durdu.
Salonda ve çevresinde çıkan olaylar nedeniyle yaklaşık 4 saat süren maç, Göztepe'nin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.
