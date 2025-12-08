iPhone 18 ne zaman çıkacak sorusu gündeminin en merak edilen başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Şirketin hem amiral gemisi konumundaki Pro serisini hem de uzun süredir beklenen ilk katlanabilir modelini aynı dönemde tanıtacağı konuşuluyor. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Fold’un 2026 sonbaharında sahneye çıkması bekleniyor.

Apple'ın iPhone serisi için iki aşamalı lansman sistemine geçmeyi düşündüğü iddia edildi. Yeni planda söylentilere göre şirket 2026 sonbaharında yalnızca premium modelleri piyasaya sunacak. Peki, iPhone 18 ne zaman çıkacak?

iPhone 18 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 18 satış tarihi merak konusu!

iPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple’ın yeni nesil amiral gemisi olacak iPhone 18 serisi için geri sayım başladı. Teknoloji devinin, premium modelleri kapsayan lansmanı 2026 sonbaharında gerçekleştirmesi bekleniyor. Beklenen etkinlikte iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone Fold’un vitrine çıkacağı belirtiliyor.

Şirketin takviminde yapılması planlanan değişiklik nedeniyle standart iPhone 18 modelinin ise 2027’nin ilk aylarına kaydırılabileceği ifade ediliyor.

iPHONE 18 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

iPhone 18 yeni serinin en dikkat çekici yanı, 2nm üretim sürecine sahip A20 ve A20 Pro işlemciler olacak. Çiplerin hem yapay zeka performansında hem de enerji verimliliğinde önemli sıçrama sağlaması bekleniyor. Pro ve Pro Max modellerinde OLED panel altına yerleştirilen Face ID sistemi sayesinde ön yüz tamamen ekran görünümüne kavuşacak.

Ön kameranın delikli bir tasarımla geleceği, ekran teknolojisinin ise LTPO+ ile daha akıcı bir kullanım sunacağı belirtiliyor. Kamera tarafında değişken diyafram yapısına sahip 48 MP sensörlerin özellikle düşük ışık koşullarında fotoğraf kalitesini yükselteceği ifade ediliyor.

Katlanabilir iPhone Fold modelinin ise dayanıklılığı artırılmış menteşe yapısı, geniş iç ekranı ve yüksek kapasiteli bataryasıyla Apple’ın yeni ürün kategorisindeki en iddialı adımı olması bekleniyor.

iPHONE 18 FİYATI BELLİ OLDU MU, NE KADAR?

Serinin başlangıç fiyatı için yapılan değerlendirmeler, iPhone 18 modellerinin yaklaşık 1.099 dolar civarında satışa sunulabileceği yönünde. Fiyatlandırmanın Pro ve Pro Max modellerinde daha yüksek seviyelere çıkması beklenirken, katlanabilir iPhone Fold’un premium segmentte 2.000 doların üzerinde bir etiketle piyasaya sürülebileceği konuşuluyor.

