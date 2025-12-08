SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe'de bir garip karar: Oynamayan futbolcu kadro dışı bırakıldı
Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından bir futbolcu daha kadro dışı bırakıldı. Bu sezon sadece bir maçta 6 dakika süre alan Brezilyalı savunma oyuncusu ile ilgili gündem oldu.
Özetle
Kaydet
Spor 10 dk önce
Fenerbahçe Kulübü, Rodrigo Becao'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
- Rodrigo Becao, Fenerbahçe'den kadro dışı bırakıldı.
- 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 23 Kasım'daki Çaykur Rizespor maçında 6 dakika süre aldı.
- İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise 5 Ekim'de Samsunspor maçının ardından kadro dışı bırakılmıştı.
Trendyol Süper Lig'de çıktığı son iki maçında 4 puan kaybeden Fenerbahçe'de ilginç bir 'kadro dışı' kararı geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" denildi.
29 yaşındaki futbolcu, 23 Kasım'da deplasmanda 5-2 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuş ve 6 dakika sahada kalmıştı.
KADRO DIŞI SAYISI 3 OLDU
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, 5 Ekim'de deplasmanda 0-0 sonuçlanan Samsunspor maçının ardından yönetim kararıyla kadro dışı bırakmıştı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu kararı: Tedesco'dan yeni formül
Bizi Takip Edin
YORUMLAR