Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından bir futbolcu daha kadro dışı bırakıldı. Bu sezon sadece bir maçta 6 dakika süre alan Brezilyalı savunma oyuncusu ile ilgili gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'de çıktığı son iki maçında 4 puan kaybeden Fenerbahçe'de ilginç bir 'kadro dışı' kararı geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" denildi.

Rodrigo Becao

29 yaşındaki futbolcu, 23 Kasım'da deplasmanda 5-2 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuş ve 6 dakika sahada kalmıştı.

KADRO DIŞI SAYISI 3 OLDU

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, 5 Ekim'de deplasmanda 0-0 sonuçlanan Samsunspor maçının ardından yönetim kararıyla kadro dışı bırakmıştı.

İrfan Can Kahveci - Cenk Tosun

