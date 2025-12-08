Fenerbahçe'nin 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, beklentileri karşılayamazken; teknik direktör Domenico Tedesco, yıldız futbolcunun form düşüklüğüne çare bulmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, düşük performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Domenico Tedesco yönetimindeki teknik heyet, kanatlardan alınacak verimi yükseltmek için çalışmalara başladı.

Kerem Aktürkoğlu

KEREM VE NENE GÖRÜŞME ODASINA

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Dorgeles Nene ile de özel bir toplantı yapacak. İtalyan çalıştırıcı, iki futbolcuya beklentilerini detaylı olarak aktaracak ve son maçlardaki hatalarını video analizlerle gösterecek.

Domenico Tedesco

SAHA İÇİNDEKİ ROLÜ DEĞİŞİYOR

Tedesco'nun, çizgiye yakın oynayan Kerem Aktürkoğlu'na iç forvet rolü vererek ceza sahasına daha sık girmesini sağlayacak bir sistem üzerinde çalıştığı öğrenildi.

15 MAÇTA 4 GOL

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkarken; 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

