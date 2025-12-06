Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"BİZLER İÇİN BİR DARBEYDİ"

Semedo'nun sakatlığının oyun yapılarını kötü etkilediğini belirten Tedesco, "Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık. Gol atamayınca rakip inanç kazanıyor. Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. Bizler için bir darbeydi, şok edici oldu. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hala kırıklığı. Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik!" diye konuştu.

"NEGATİF DEĞİL, POZİTİF ETKİ VERDİ"

Yaptığı değişiklikler hakkında sorulan soruyu cevaplayan Tedesco, "Değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi ve 1-0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki verdi değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim. Eğer ortaya engel olabilseydik, bu maçı kazanırdık." dedi.

FORVETLERİN PERFORMANSI HAKKINDA

Forvet oyuncularının durumu hakkında konuşan Tedesco, "Bugünkü maça çift forvet oynayarak başladık: Talisca ve Duran. İdmanlardaki performanslarında iyi geri dönüş aldık. Plzen maçında da bunu denedik. Elimizde üç forvet var, iki forvetle oynadığınızda daha tehlikeli olabiliyorsunuz. Galatasaray derbisinde iki forvete döndük, golü bulduk ve derbiyi de kazanabilirdik. Ayrıca Talisca ve Duran arasında iyi bir uyum var. Duran şu an özgüvenli döneminde ama benim için şiddetli baskı yapacak durumu yok. Bizim istediğimiz seviyeye gelmesi için güç kazanması lazım. En-Nesyri'nin özgüveni yerinde değil ama çok baskı yapıyor. Ama genel olarak ikisi de iyi forvetler. En-Nesyri'nin özgüven sorunu var mı, bilemiyorum. Belki gol atamadığı içindir. Ama biz forvet oyuncularımızın gücüne inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY CEVABI

"Galatasaray - Samsunspor maçında son dakikadaki pozisyon için ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe teknik direktörü olarak değil de bir futbol adamı olarak nasıl yorumlarsınız?" sorusuna ise Tedesco şu cevabı verdi:

"Fenerbahçe'nin adamıyım. Bunu, boşta özgür bir insan gibi değerlendiremem. Kaldı ki, böyle olduğum için şanslıyım. Çünkü Fenerbahçe'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Bu konuyu düşünmek için bir saniyemi bile harcamam. Ben kendi maçımıza bakıyorum. 1-0'dan sonra maçı öldürebilirdik. Saha içerisinde uyanık olmamız lazım, ortaları durdurmamız lazım. Dünkü maçın herhangi bir etkisi olmadı. Biz sadece kendi takımımızı ve Başakşehir'i konuştuk."

