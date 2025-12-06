Ligin namağlup tek takımı olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Nuri Şahin'in çalıştırdığı Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın kazandığı haftada rakibini kayıpsız geçerek puan farkını birde tutmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde Domenico Tedesco'nun 11'i belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Fayzullaev, Harit, Da Costa.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Oğuz, Duran.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, tek namağlup takım olarak 32 puanla 2. sırada yer alıyor. Son maçında lider Galatasaray'la sahasında 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, maç eksiğiyle 4 puan farkla zirve takibini sürdürüyor.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Oosterwolde gibi cezalı olan bir diğer isim de Mert Hakan Yandaş. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray maçında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza alan deneyimli futbolcu, ligde kalan haftalarında forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü ise bireysel çalışmalarına başladı. Milli futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Sebastian Szymanski'nin durumu ise belirsiz. Polonyalı oyuncuyla ilgili son kararı teknik ekip verecek.

FENERBAHÇE MAÇ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

RAMS BAŞAKŞEHİR

Öte yandan, Başakşehir ise ligde çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi ile 16 puan ve averajla 9. sırada yer aldı. Bu karşılaşmalarda 19 kez fileleri havalandıran turuncu-lacivertli ekip, kalesinde ise 16 gol gördü.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir, sahadan galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe'ye bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşatmaya çalışacak.

RAMS Başakşehir'de 3 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Yusuf Sarı ile kart cezalısı Jerome Opoku ile Davie Selke, mücadelede görev yapamayacak.

SAHASINDA TEK GALİBİYET

Başakşehir, bu sezon ligde ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı maçlarda istediği performansı sergileyemedi.

Turuncu-lacivertli ekip, sahasında oynadığı 6 mücadelede sadece bir galibiyet alabildi. Bu müsabakalarda 3 kez berabere kalan ve 2 defa da sahadan puansız ayrılan İstanbul temsilcisi, 12 puan kaybı yaşadı.

RAMS Başakşehir, iç sahada sadece Hesap.com Antalyaspor'u son dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 yendi.

Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalan İstanbul ekibi, Galatasaray ile Trabzonspor'a da mağlup oldu.

Fenerbahçe'ye ligde son 6 maçta mağlup oldu

RAMS Başakşehir, Fenerbahçe ile ligde oynadığı son 6 karşılaşmada hanesine puan yazdırmayı başaramadı.

Sarı-lacivertli ekibe 5 Şubat 2022'de deplasmanda 1-0 üstünlük kuran Başakşehir, son 6 müsabakada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda turuncu-lacivertliler 3 kez fileleri havalandırırken, Fenerbahçe ise 15 gol kaydetti.

İki takım 5 Şubat 2022'den bu yana lig dışında bir kez de Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Haberle İlgili Daha Fazlası