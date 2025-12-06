İşte dünyanın en iyi 100 mutfağı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti
Dünyanın en kapsamlı gastronomi platformları arasında yer alan TasteAtlas, dünya genelindeki yeme-içme kültürlerini derlediği kapsamlı listeleriyle tanınan bir platform olarak, bu kez hem kullanıcı oylarını hem de gastronomi uzmanlarının görüşlerini dikkate alarak hazırladığı 2025 yıl sonu 'Dünyanın En İyi 100 Mutfağı' listesini yayımladı.
TÜRK MUTFAĞI İLK 10'DA
Değerlendirmeler sonucunda en yüksek ortalama puanları toplayan mutfaklar listenin üst basamaklarına yerleşti. Listenin son sırasında Kıbrıs mutfağı bulunurken, Türk mutfağı ilk 10’a girmeyi başardı.
Sitede, "veritabanımızdaki 16.357 yiyecek için 590.228 geçerli derecelendirmeye göre, bu mutfaklar en yüksek ortalama puanı aldı" ifadesi yer aldı.
İşte ilk 10’da yer alan ülkeler ve Türkiye’nin listede bulunduğu sıra…
10- ENDONEZYA
Endonezya mutfağında acı, ekşi, tatlı ve tuzlu tatlar ön plana çıkıyor. Pirinç, hindistan cevizi sütü, yer fıstığı ve çeşitli baharatlar pek çok yemeğin temelini oluşturuyor.
"Mutlaka denemelisiniz" denilen tatlar ise Nasi Padang, Bawang goreng, Sate kambing, Siomay ve Soto Betawi.
9-FRANSA
Yemek pişirmenin sanatsal yönünü ön plana çıkaran ulusal bir mutfak olan Fransız mutfağının kökeni Orta Çağ'a kadar uzanıyor.
Sosların oldukça önemli olduğu Fransız mutfağı, başlangıç ve ana yemeklerin haricinde profiterol, sufle, makaron, krem karamel gibi tatlılarla da ön plana çıkıyor.
"Mutlaka denemelisiniz" denilen tatlar: Châteaubriand, Saint-Félicien, Miel de Provence, Black Périgord trüf mantarı ve Crêpes sucrées.
8- ÇİN
Başta Çin olmak üzere Singapur, Tayvan, Malezya ve Endonezya gibi Uzak Doğu ülkelerini kapsayan Çin mutfağında, Yin-yang prensipleri uygulanır. Bu sebeple yapılan yemeklerde renk, koku, kıvam ve tat arasında mutlaka bir denge sağlanır.
Pirinç, soya sosu, yumurta, deniz mahsulleri ve kümes hayvanları mutfağın vazgeçilmezleri arasında yer alır.
"Mutlaka denemelisiniz" denilen tatlar: Zhēngjiǎo, Lanzhou lamian, Sheng chou, Yúxiāng ve Siu mei.
TÜRK MUTFAĞI 7. SIRADA
Türkiye, geleneksel yemekleri ve yerel ürünlerinin aldığı yüksek puanlarla bu yıl da listenin üst sıralarında kalmayı başardı. 4.49 puanla dünyanın en iyi 7. mutfağı olarak gösterilen Türkiye, geçen yıllardaki istikrarlı başarısını sürdürdü.
Türkiye için önerilen en yüksek puanlı lezzetler ise şöyle: Kahvaltı, Antep fıstığı, piliç topkapı, tombik döner ve kalamar tava.
6- JAPONYA
Uzakdoğu'nun en önemli lezzetlerinin yer aldığı mutfaklardan biri olan Japon mutfağında, yağ ve baharat kullanımı çok az. Pirinç, balık ve deniz ürünleri, sebze, miso gibi temel ürünler etrafında şekillenen Japon mutfağında denge ve sunum önem taşır.
En yüksek puanlı lezzetler Wagyu, Akami Tuna, Hamamatsu gyoza, Negitorodon ve Otoro nigiri sushi.
5- İSPANYA
İspanyol mutfağı, tarih boyunca pek çok kültürün etkisi altında kalmış ve bu sayede gelişmiştir.
Örneğin Atlantik Okyanusu'nun kıyılarında yer alan Bask bölgesinde balık ve dağlardan toplanan mantarlar mutfağının önemli bileşenleridir.
En yüksek puanlı lezzetler Jamón 100% ibérico de bellota, Melocotón de Calanda, Pimentón de la Vera, Azafrán de la Mancha ve Leche certificada de Granja.
4- PORTEKİZ
Portekiz mutfağı, geleneksel tarım ve balıkçılıkla modern gastronomiyi harmanlayan bir yapıya sahiptir.
Ülkede mutlaka denemesi gerektiği belirtilen lezzetler ise Pastel de Belém, Presunto do Alentejo, Azeite de Trás-os-Montes, Carne dos Açores ve Carne Barrosão.
3- PERU
Peru mutfağı, yerli nüfusun ve göçmenlerin getirdiği mutfakların etkilerini içeren lezzetler topluluğundan oluşuyor.
"Mutlaka denemelisiniz" denen lezzetler: Salsa ocopa, Aji criollo, Conchitas a la parmesana, Chocotejas ve Pollo a la brasa.
2- YUNANİSTAN
Türk mutfağı ile çok fazla benzerlik barındıran Yunan mutfağı, geleneksel Akdeniz ürünleri ile bezelidir ve taze deniz ürünleriyle öne çıkar.
Beğenilen lezzetleri ise Finiki Lakonias, Fystiki Aeginas, Fava Santorinis, Kontosouvli ve Kolymvari Chanion Kritis.
ZİRVEDE İTALYA VAR
16 binin üzerinde yemek için yapılan toplam 590 binden fazla değerlendirme sonucunda listenin zirvesinde bu yıl 4.64 puanla İtalya yer aldı.
Ülkenin öne çıkan lezzetleri arasında Napoliten pizza, Tartufo bianco d'Alba, Parmigiano Reggiano ve San Daniele jambonu bulunuyor.