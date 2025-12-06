İşte dünyanın en iyi 100 mutfağı! Türkiyenin sırası dikkat çekti

Dünyanın en kapsamlı gastronomi platformları arasında yer alan TasteAtlas, dünya genelindeki yeme-içme kültürlerini derlediği kapsamlı listeleriyle tanınan bir platform olarak, bu kez hem kullanıcı oylarını hem de gastronomi uzmanlarının görüşlerini dikkate alarak hazırladığı 2025 yıl sonu 'Dünyanın En İyi 100 Mutfağı' listesini yayımladı.

TÜRK MUTFAĞI İLK 10'DA

Değerlendirmeler sonucunda en yüksek ortalama puanları toplayan mutfaklar listenin üst basamaklarına yerleşti. Listenin son sırasında Kıbrıs mutfağı bulunurken, Türk mutfağı ilk 10’a girmeyi başardı.

Sitede, "veritabanımızdaki 16.357 yiyecek için 590.228 geçerli derecelendirmeye göre, bu mutfaklar en yüksek ortalama puanı aldı" ifadesi yer aldı.

İşte ilk 10’da yer alan ülkeler ve Türkiye’nin listede bulunduğu sıra…