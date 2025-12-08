BİM aktüel ürünler 9-12 Aralık kataloğu açıklandı. BİM'de bu hafta raflarda kahvaltılık malzemelerden tekstik ürünlerine, beyaz eşyadan cep telefonuna kadar birçok ürün raflara geliyor. Bu hafta BİM'de neler var konusu BİM alışveriş listesini yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

9-12 Aralık tarihlerinde gelecek BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Soğuk havaların etkili olmasıyla ısıtıcı ürünleri de katalogdaki yerini aldı. Casper VIA X45 Cep Telefonu 9.990 TL, 8 kg çamaşır makinesi 13.490 TL'den satılacak. BİM'de birçok ürün bu haftada sınırlı sayıda uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

9 ARALIK SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Maret Dana Kangal Sucuk 500 g 229 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 149 TL

Daphne Bitter Çikolatalı Sufle 180 g 79 TL

Superfresh Bohça Mantı 1000 g 145 TL

San Pellegrino Doğal Mineralli Su 750 ml 69,50 TL

Uludağ Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 L 65 TL

Ben Organic Kırmızı Meyveli Karışık Meyve Suyu 946 ml 99 TL

12 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

60312 LEGO* City Polis Arabası 399 TL

42164 LEGO* Technic Arazi Yarışı Arabası 699 TL

42163 LEGO* Technic Ağır is Buldozeri 395 TL

10967 LEGO DUPLO Polis Motosikleti 399 TL

11039 LEGO* Classic Yiyecek Arkadaşlar 419 TL

42622 LEGO* Friends Macera Kampı Okculuk Alanı 539 T

Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 345 TL

Pelüş Büyük Dinozor 499 TL

Oyuncak Elektrik Süpürgesi Standlı 549 TL

Emzikli Ağlayan ve Konuşan Bebek 299 TL

Karanlıkta Parlayan Ay ve Yıldız 79 TL

Konteyner Taşıyıcı Tır 89 TL

Oyuncak Çöp Kamyonu 169 TL

Kelebek Kurutmalık - 679 TL

Ütü Masası - 849 TL

Cam Salata/Servis Kasesi (3’lü) - 79 TL

Çelik Süzgeç - 249 TL

Yuvarlak Metal Tepsi - 109 TL

Manuel Rondo - 699 TL

Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL

Fanlı Konvektör 1.750 TL

9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL

Fanlı Isıtıcı 649 TL

Dikey Isıtıcı 1.850 TL

