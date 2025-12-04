Haftanın merakla beklenen A101 aktüel kataloğu 4 Aralık Perşembe günü belli oldu. Teknolojik ürünlerden kişisel bakıma kadar geniş birçok ürün raflarda yerini aldı.

4 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

Bugün ev dekorasyonu, kişisel bakım, temizlik ve gıda ürünleri mağazada satışa çıktı. A101 'DE VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL, RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL, SW-T8 Pro Akıllı Saat 799 TL, 9980 Kablosuz Kulaklık 499 TL ve WS-1967 Bluetooth Hoparlör 799 TL'den satılıyor.

4 ARALIK A 101 AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

A101de birçok ürün satışa çıktı! İşte, 4 Aralık 2025 A101 aktüel indirim listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 ARALIK 2025

65" Frameless UHD QLED Google Tv 23.999 TL

55" 4K UHD VIDAA Tv 17.999 TL

32" HD Ready Smart Tv 5.799 TL

Bluetooth Kulaklık ve Hoparlör Seti 1.399 TL

49.4 CC Benzinli Moped 39.990 TL

VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL

VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL

RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

SW-T8 Pro Akıllı Saat 799 TL

9980 Kablosuz Kulaklık 499 TL

WS-1967 Bluetooth Hoparlör 799 TL



Mermer Desenli Katlanabilir Masa 699 TL

Mermer Desenli Yer Sofrası 399 TL

Çift Kişilik Yatak Korumalı Yatak Alezi 349 TL

Yastık Alezi 79,50 TL

Ayıcıklı Kol Çantası 299 TL

Düzenleyici Sepet 79,50 TL

Bebek Yün Görünümlü Sweatshirt 349 TL

Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 239 TL

Pedallı Çöp Kovası 199 TL

3 Katlı Tuvalet Kağıdı 48'li 299 TL

3 Katlı Kağıt Havlu 16'lı 179 TL

Toz Deterjan 10 KG 299 TL

Cam Yüzeylere Özel Temizlik Havlusu 30'lu 75 TL

Parlak Likit Ruj 249 TL

Jel Göz Kalemi 209 TL

Stick Ruj 129 TL

Toz Allık 249 TL

Oyuncak Şehir Başlangıç Setleri 449 TL

500 Parça Sticker Kitabım 89 TL

Çocuk Eğlenceli Oyunlar Kitap Serisi 39,50 TL

39 Parça Legolu Market Arabası 359 TL

Şekilli Araçlar Çıkartmalı Etkinlik Kitapları 39,50 TL

Oyuncak 39 Parça Legolu Market Arabası 359 TL

Oyuncak Deluxe Küçük Ev Aletleri 149 TL

Ayaklı Sunum Bardağı 34,50 TL

Kavanoz 69,50 TL

Desenli Su Bardağı 44,50 TL

Kapaklı Şişe 89,50 TL

Aynalı Dekoratif Sunum Tepsisi 119 TL

Ahşap Kapaklı Peçetelik 79,50 TL

Askılı Çelik Çocuk Termosu 529 TL

Topkapı 12 Parça Porselen Fincan Takımı 469 TL

Çelik Termos 450 ml 449 TL

12 Parça Desenli Çay Seti 299 TL

Hazneli El Rendesi 59,50 TL

Desenli Tepsi 69,50 TL

Wok Tava 399 TL

5 Parça Salata Seti 149 TL

Kapsül Çamaşır Deterjanı 25'li 299 TL

Yarım Yağlı Süzme Peynir 750 G 159 TL

Krema 1 Litre 125 TL

Reçel 1 KG 85 TL

Üzüm Pekmezi 750 G 199 TL

Tahin 1400 G 229 TL

Büro Tipi Buzdolabı 5.999 TL

7 KG Çamaşır Makinesi 10.999 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL

Işık Terapi Maskesi 1.399 TL

Migren Bandı 299 TL

Şarjlı Duruş Düzeltici 299 TL

Saç Derisi Masaj Tarağı 1.499 TL

Jel Göz Maskesi 149 TL

Jel Yüz Maskesi 199 TL

Cilt Bakım Cihazı 1.899 TL

IPL Epilasyon Aleti 1.099 TL

Soğuk Göz Çevresi Masaj Aleti 129 TL

Dijital Baskül 329 TL

Şarjlı Kafa Masaj Aleti 299 TL

