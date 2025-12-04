Karabük’te sabah saatlerinde evinin önünde hareketsiz halde bulunan Mustafa G., sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybetti. Polis incelemesinde vücudunda herhangi bir kesici veya delici yara izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, Mustafa G.'yi evinin önünde yerde hareketsiz yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Evinin önünde can verdi, ölümü polis soruşturmasına takıldı

ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ İZ YOK

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa G.'nin vefat ettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden şahsın vücudunda kesici veya delici herhangi bir yaralanma izine rastlanmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



