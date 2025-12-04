İzmir'de ormanlık alanda bir kadının darbedildiği görüntüleri üzerine polisler harekete geçti. Kısa sürede yakalanan E.A. isimli şüphelinin sevgilisi olduğu öğrenilen kadınla tartışma yaşadığı ve kadının boğazını sıktığını ifade ettiği ortaya çıktı.

Dün gündüz saatlerinde Buca Otoban Batı Çıkışı ormanlık alanda bulunan bir vatandaş, bir kadının çığlıklarını duyarak bölgeye gitti. Cep telefonu kamerasını seslerin geldiği bölgeye yönelten vatandaş, bir kadının kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedildiğini gördü. O onlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, şiddet gören kadının imdat çığlıkları attığı da duyuldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için harekete geçti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti. E.A. adlı şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine sevk edildi. Alınan ifadesinde, şüpheli ile sevgilisi olduğu öğrenilen kadın arasında tartışma yaşandığı, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Şüpheli E.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

