Ocak-Kasım 2025 döneminde Renault, 109 bin 829 adet ile en çok satan marka oldu ve pazardan %11,7 pay aldı. Markanın 2 amiral gemisi Clio ve Megane, kasım ayı satışlarında ilk 2’de yer aldı. Yılın bitmesine sayılı günler kala Renault modelleri 1 milyon 536 bin TL’den başlıyor… İşte aralık ayında 2025 model Renault modelleri ve fiyatları…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- 2025 yılının tamamlanmasına 1 ay kala, bu yılın 11 ayında otomobil severlerin markalar bazında ilk tercihi Renault oldu.

Ocak-Kasım 2025 döneminde toplam otomobil satışları 938 bin 177 adet olarak gerçekleşirken, bu satışlar içinde Renault 109 bin 829 adet ile birinci sırada yer aldı.

Otomobil pazarından 11 ayda ise Renault, yüzde 11,70 pay aldı. Bursa merkezli üretim yapan markanın bu yılki satışları da geçen yıla göre yüzde 10,62 oranında artış gösterdi.

CLIO VE MEGANE ZİRVEDE

Sadece kasım ayına bakıldığında, otomobil satışları 104 bin 795 adet ile yeni rekor seviyesini gördü. Modeller bazında Bursalı Renault Megane Sedan 4 bin 657 adet ile birinci ve Renault Clio 4 bin 468 adet ile ikinci sırada yer aldı.

Markanın 2 amiral gemisi, otomobil severlerin ilk tercihleri arasında yer almaya devam etti. Böylece markalar bazında Renault’un liderliği de perçinlendi.

2025 MODEL RENAULT FİYATLARI

Yılın bitmesine sayılı günler kala 2025 model Renault modelleri için güncel fiyat listeleri belli oldu. Markanın internet sitesinde ilan edilen güncel listeye göre Clio, en uygun fiyatı ile öne çıkıyor.

Renault Clio:

-Evolution 1.0 TCE X-Tronic: 1.536.000 TL

-Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-tronic: 1.668.000 TL

Renault Megane:

-Touch 1.3 TCe: 1.699.000 TL

-Touch 1.3 TCe EDC: 1.903.200 TL

-Touch 1.5 Blue dCi EDC: 2.145.000 TL

-Icon 1.3 TCe EDC: 2.106.000 TL

-Icon 1.5 Blue dCi EDC: 2.238.000 TL

Yeni Duster:

-Evolution Turbo Tce EDC: 1.745.000 TL

-Techno Turbo Tce EDC: 1.795.000 TL

-Evolution Mild Hybrid Advanced: 2.288.000 TL

