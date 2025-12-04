Konya’da bir iş yerinde iki grup arasındaki bıçak, sopa, tüfek, kürekli kavga anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan 5'i yaşı küçük 8 kişi serbest bırakıldı.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi sanayi bölgesinde bulunan bir iş yerinde tansiyon yükseldi.

21 yaşındaki Ferhat Karaman ve ağabeyi 24 yaşındaki Sami Karaman parkta otururken kavga eden grubu ayırmaya çalıştı. Kısa sürede kavga eden grup ile kardeşler arasında da tartışma çıktı.

Kalabalık grup 2 kardeşin iş yerini basıp kavga çıkardı

İŞ YERİNİ BASIP BIÇAKLADILAR

M.Ö.Y.’nin durumu babasına anlatmasının ardından çocukları ve başka kişileri yanına alan baba, kardeşlerin iş yerine geldi.

İş yerine gelen grup, Ferhat Karaman ve Sami Karaman'a bıçak, sopa ve kürekle saldırdı. Bıçaklanan kardeşler daha sonra darp edildi.

Kürek, bıçak, tüfekle saldırdılar

2 KARDEŞ ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavga sırasında Ç.B. isimli şüpheli, pompalı tüfekle havaya ateş açarak 2 kardeşi tehdit etti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anları güvenlik kameralarına yansırken, 2 kardeş karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı.

