Ukrayna’nın enerji tedarikinde yaşadığı sıkışma kritik bir eşiğe gelirken, süreçte Türkiye’nin rolü daha da önem kazandı. Yunanistan’ın LNG işleme kapasitesinin ihtiyaç duyulan hacmi karşılamaya yetmemesi üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye’den doğal gaz tedariki konusunda doğrudan yardım talep etti.

Türkiye–Ukrayna hattında enerji diplomasisi hız kazanırken, Ankara’ya yönelik kritik bir talep ortaya çıktı. Middle East Eye, "Volodimir Zelenskiy’nin birkaç hafta önce yapılan görüşmede Türkiye’den Ukrayna’ya gaz sağlanması için yardım istediğini" yazdı.

TÜRK VE UKRAYNA ŞİRKETLERİ SÜRECİ BAŞLATTI

Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye’nin petrol ve gaz alanındaki kurumları ile Ukrayna’nın Naftogaz şirketinin ortak teknik çalışmalara başladığını söylemişti.

"Türk Petrol Boru Hattı Şirketi ile Ukrayna’nın Naftogaz şirketi muhtemel çözümleri araştırmak için birlikte çalışıyor"

TÜRKİYE NASIL YARDIM EDEBİLİR?

Bu talep iki şekilde olabilir: Türkiye’nin LNG terminalleri ve yeniden gazlaştırma kapasitesi kullanılarak Ukrayna’ya gaz yönlendirilmesi. Türk enerji şirketlerinin Ukrayna’nın Naftogaz şirketiyle ortak çalışarak Ukrayna’ya gaz akışını teknik olarak mümkün kılması.

TÜRKİYE ENERJİ KORİDORUNDA MERKEZ OLMA YOLUNDA

Türkiye, artan LNG ithalatı nedeniyle ABD’deki gaz projelerinde pay sahibi olmayı hedefliyor. Ülkeler arasında süren temaslarda, ABD’den uzun vadede 1.500 LNG kargosunun tedarik edilmesi ve bu süreçte Amerikan enerji şirketleriyle ortak yatırım imkanlarının değerlendirilmesi gündemde yer alıyor.

Bayraktar, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde:

ABD’den 1.500 LNG kargosu alacağını,

ABD pazarında üretim ve arama faaliyetlerine yatırım yapmayı planladığını,

Yıllık 32 milyar metreküp yeniden gazlaştırma kapasitesine sahip olduğunu,

FSRU altyapısını genişleteceğini söyledi.

Türkiye’nin fazla kapasitesini Mısır ve Fas gibi ülkelerin de kullanabileceğini ifade etti.

YUNANİSTAN’IN KAPASİTESİ YETMİYOR

Yunan hükümet kaynakları Ukrayna ve Yunanistan'ın, Kiev'in önümüzdeki aydan Mart 2026'ya kadar ABD'den sağlanan sıvılaştırılmış doğal gaz ithal etmesini öngören bir anlaşma imzaladığını söylemişti.

Bakan Bayraktar, Ukrayna’nın Amerikan LNG’si için Yunanistan üzerinden tedarik anlaşması yapmasına değinerek, Atina’nın bu hacmi kaldıracak kapasiteye sahip olmadığını dile getirdi.

"Yunanistan’ın mevcut yeniden gazlaştırma kapasitesi Avrupa pazarı için yeterli değil" diyen Bayraktar, Türkiye’nin kapasitesinin ise çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

ZELENSKİY’NİN DEPOLAMA AVANTAJI

Ukrayna’nın büyük yeraltı depolama kapasitesine sahip olduğuna dikkat çeken Bayraktar, yaz döneminde düşük fiyatlarla alınacak gazın depolanıp kışın tüketilebileceğini söyledi. Bu modelde Türkiye’nin kritik ara tedarikçi olması bekleniyor.

