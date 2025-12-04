Konya'nın Hüyük ilçesinde, 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde darp edilip silahla vurulan Mahmut Vurulmaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Korkunç olay, Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi.

BABA-OĞUL BİSİKLETLE DÖNÜŞTE HUSUMETLİLERLE ÇARPIŞTI

İddiaya göre, 7 yaşındaki oğlu ile birlikte üç tekerlekli elektrikli bisikletle tarladan evlerine dönmekte olan Mahmut Vurulmaz (38), kendilerini takip eden husumetlilerinin aracıyla çarpıştı.

MAHMUT VURULMAZ KATLEDİLDİ

Devrilen elektrikli bisikletten savrularak yaralanan Mahmut Vurulmaz, daha sonra kazaya karıştığı kişilerin saldırısına uğradı. Darp edilen Vurulmaz, kendisine saldıran şahıslardan birisi tarafından tabancayla vurarak ağır yaralandı. Hüyük Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Vurulmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 ZANLI DA YAKINI ÇIKTI

Cinayet olayının ardından çalışma başlatan Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmut Vurulmaz’ı silahla vurarak olay yerinden kaçan 3 zanlıyı kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan cinayet zanlılarının Vurulmaz’ın yakınları olduğu ve uzun süredir aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

