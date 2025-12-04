Tekirdağ'da yaşayan 65 yaşındaki adam, nefes alamadığı gerekçesi ile hastaneye gitti. Yapılan tetkikler sonucu, Saray Belediyesi'nde uzun yıllardır yol ve kaldırım yapımı gibi işlerde çalışan adamın burnundan 100 gramlık taş çıktı.

Saray Belediyesi'nde 27 yıl boyunca altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarında görev alan 65 yaşındaki Salih Müldür, uzun zamandır yaşadığı burun tıkanıklığı sebebiyle hastaneye başvurdu. Özel bir hastanede yapılan kontrol sonucunda sağ burun deliğinde anormal bir görüntü tespit edildi.

100 GRAMLIK TAŞ KIRILARAK ÇIKARILDI

Yapılan tespitler sonucunda bu görüntünün beton benzeri bir yapıya sahip olduğu ve Salih Müldür'ün nefes almasını tamamen engellediği anlaşıldı. Bunun üzerine yapılan operasyonla 100 gramlık taş kırılarak parçalar halinde Salih Müldür'ün burnundan başarılı bir şekilde çıkarıldı.

"YILLARDIR BURUN TIKANIKLIĞI YAŞIYORDUM"

Başarılı geçen operasyon sonrası konuşan Salih Müldür, "Yıllardır burun tıkanıklığı yaşıyordum. Doktorum burnumda taş olduğunu söyleyince çok şaşırdım. Yapılan operasyonu başarılı bir şekilde atlattım. Hayat kalitemin artacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Müldür'ün meslekten dolayı yıllar boyunca burnunda biriken toz, toprak ve çimentonun sertleşmesiyle bu betonlaşmış yapının oluşabileceği belirtildi.

