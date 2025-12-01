BİM 5 Aralık aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler var?
BİM’in 5 Aralık 2025 tarihli aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Elektronikten küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ve oyuncak ürünlerine kadar pek çok kategoride indirimli ürünler bu hafta raflarda yer alacak. Tüketicilerin yakından takip ettiği yeni fırsat listesi merakla araştırılıyor.
BİM’in her hafta yenilenen aktüel ürün kataloğunun 5 Aralık Cuma tarihli sürümü açıklandı. Katalogda televizyon, cep telefonu, mutfak eşyaları, kişisel bakım ürünleri, tekstil ve oyuncak gibi farklı kategorilerde birçok ürün bulunuyor. Kampanya kapsamındaki indirimler, alışveriş planı yapan tüketiciler tarafından inceleniyor.
TCL marka 65 inç 4K HDR
Google TV 29.500 TL,
TCL 43 inç Android TV 11.250
Nokia tuşlu telefon 1.790 TL
Omix X5 cep telefonu ve TWS kulaklık seti 5.990 TL
Kumtel Buharlı Mop 1.790 TL
El Feneri 199 TL
Telefon Tablet Tutucu 129 TL
Arnica Blender Seti 1.750 TL
Balkabağı Şekilli Tatlı Kaşığı 179 TL
Bonera Derin Tencere 529 TL
Bonera Karnıyarık Tencere 499 TL
Cam Çay Fincan Seti 269 TL
LAV Cam Kilitli Saklama Kabı 129 TL
Abdullah Efendi Türk Kahve Makinesi 1.650 TL
Arnica Elektrikli Süpürge 3.500 TL
Kablosuz Kulaküstü Kulaklık Lisanslı 799 TL
Planlayıcı Tarihsiz Defter 149 TL
Pullu Kilitli Günlük 199 TL
Geçmeli Kalem 39 TL
Kabartmalı Sticker Seti 49 TL
Jump Ball Oyunu 299 TL
Akrilik Bant Kesici 129 TL
Akrilik Masaüstü Kalemlik 169 TL
Şeffaf Pullu Kalem Kutu 119 TL
Simli 2026 Günlük Ajanda 199 TL
Sütlük 199 TL
Desenli Pasta Tabağı 299 TL
Desenli Kahve Bardağı 20 TL
Ortadan Açılık Kapaklı Çöp Kovası 99 TL