BİM’in 5 Aralık 2025 tarihli aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Elektronikten küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ve oyuncak ürünlerine kadar pek çok kategoride indirimli ürünler bu hafta raflarda yer alacak. Tüketicilerin yakından takip ettiği yeni fırsat listesi merakla araştırılıyor.

BİM’in her hafta yenilenen aktüel ürün kataloğunun 5 Aralık Cuma tarihli sürümü açıklandı. Katalogda televizyon, cep telefonu, mutfak eşyaları, kişisel bakım ürünleri, tekstil ve oyuncak gibi farklı kategorilerde birçok ürün bulunuyor. Kampanya kapsamındaki indirimler, alışveriş planı yapan tüketiciler tarafından inceleniyor.

BİM 5 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

TCL marka 65 inç 4K HDR

Google TV 29.500 TL,

TCL 43 inç Android TV 11.250

Nokia tuşlu telefon 1.790 TL

Omix X5 cep telefonu ve TWS kulaklık seti 5.990 TL

Kumtel Buharlı Mop 1.790 TL

El Feneri 199 TL

Telefon Tablet Tutucu 129 TL

Arnica Blender Seti 1.750 TL

Balkabağı Şekilli Tatlı Kaşığı 179 TL

Bonera Derin Tencere 529 TL

Bonera Karnıyarık Tencere 499 TL

Cam Çay Fincan Seti 269 TL

LAV Cam Kilitli Saklama Kabı 129 TL

Abdullah Efendi Türk Kahve Makinesi 1.650 TL

Arnica Elektrikli Süpürge 3.500 TL

Kablosuz Kulaküstü Kulaklık Lisanslı 799 TL

Planlayıcı Tarihsiz Defter 149 TL

Pullu Kilitli Günlük 199 TL

Geçmeli Kalem 39 TL

Kabartmalı Sticker Seti 49 TL

Jump Ball Oyunu 299 TL

Akrilik Bant Kesici 129 TL

Akrilik Masaüstü Kalemlik 169 TL

Şeffaf Pullu Kalem Kutu 119 TL

Simli 2026 Günlük Ajanda 199 TL

Sütlük 199 TL

Desenli Pasta Tabağı 299 TL

Desenli Kahve Bardağı 20 TL

Ortadan Açılık Kapaklı Çöp Kovası 99 TL

