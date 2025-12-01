Futbolseverler için heyecan dorukta! Süper Lig’in dev derbisi Fenerbahçe-Galatasaray bu akşam Kadıköy’de oynanacak. Maçı kaçırmak istemeyenler beIN Sports tek maç satın alma var mı yok mu, nasıl yapılır merakla araştırıyor.

Abonelik paketi almak istemeyen kullanıcılar, yalnızca ilgilendikleri karşılaşmaları satın alarak canlı yayını takip etmek için beIN Sports tek maç satın alma var mı, nasıl yapılır araştırmaya başladı.

beIN Sports tek maç satın alma var mı, nasıl yapılır? Süper Lig canlı yayın TOD TV paket detayları belli oldu

BEIN SPORTS TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi beIN Sports tek maç satın alma var mı merak ediliyor. TOD TV tarafından yapılan açıklamada derbinin tek maçlık satışa sunulmadığı belirtildi. Yayın hakları gereği karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar beIN Sports üzerinden sahip oldukları paketlerle maça erişebilecek.

BEIN SPORTS TEK MAÇ SATIN ALMA NASIL YAPILIR?

beIN Sports Süper Lig karşılaşmalarında tek maç satışını desteklemiyor. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi de dahil olmak üzere lig maçlarını tekil olarak satın alma seçeneği bulunmuyor. Yayınları izleyebilmek için beIN Sports’un sezonluk ya da aylık paketlerinden birine abone olmak gerekiyor.

BEIN SPORTS TEK MAÇ İZLEME VAR MI?

Süper Lig yayın politikası kapsamında beIN Sports tek maç izleme seçeneği sunmuyor. Derbiyi takip etmek isteyen futbolseverlerin abonelik paketleri aracılığıyla beIN Sports 1 kanalına erişmesi gerekiyor.

Aboneliği olmayan taraftarlar ise kulüplerin resmi sosyal medya hesapları üzerinden maçla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip edebilecek.

BUGÜNÜN MAÇLARI 1 ARALIK

Trendyol Süper Lig

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (beIN Sports 1)

20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 2)

Trendyol 1. Lig

20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

La Liga

23.00 Rayo Vallecano-Valencia

Serie A

22.45 Bologna-Cremonese



Editör:BETÜL TOKKAN

