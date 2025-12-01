Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında tüm dikkatler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanacak dev derbiye çevrilmiş durumda. Mücadele öncesi Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı sorusu merak ediliyor.

Nijerya Milli Takımı’yla çıktığı hazırlık karşılaşmasında sol arka adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen, devre arasında oyundan alınmış ve yapılan ilk kontrollerde hamstring bölgesinde orta düzey zorlanma tespit edilmişti. Galatasaray’ın sponsor hastanesi tarafından yapılan MR incelemesi sonrasında oyuncunun tedavisine başlanmıştı. Peki, Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

OSİMHEN FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?



Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, derbi öncesinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sarı-kırmızılı ekip tarafından paylaşılan son antrenman görüntülerinde oyuncunun takımla birlikte çalışmalara başladığı görüldü.

Nijeryalı forvet idmanın ilk bölümünde takım arkadaşlarıyla yer aldı, son bölümde ise fizyoterapist ve performans ekibi eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik heyet oyuncunun dönüşünü olumlu değerlendirirken Osimhen’in Fenerbahçe karşısında sahada olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

OSIMHEN SAKATLANDI MI?



Osimhen Nijerya Milli Takımı’nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı karşılaşmada sol arka adalesinde ağrı hissetmiş ve devre arasında oyundan çıkarılmıştı. Yapılan MR tetkiklerinde hamstring bölgesinde orta seviyede zorlanma tespit edildiği açıklanmıştı.

Sürecin ardından bireysel çalışmalarla başlayan tedavi programı, son günlerde takımla antrenmana dönmesiyle birlikte ilerleme gösterdi. Kulüp sağlık heyeti, oyuncunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürüyor.

VICTOR OSIMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI?



Son antrenman sonrası Osimhen’in derbide forma giymeye oldukça yakın olduğu belirtildi. Yıldız futbolcunun takım çalışmasına katılması ve sahada tempoyu artırması, sağlık ekibi tarafından olumlu değerlendirildi. Derbi öncesi yapılan son kontrollerde sorun çıkmazsa Osimhen’in Fenerbahçe karşısında ilk 11’de başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11



Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, Duran



Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen

