Enflasyon ne zaman açıklanacak kamuoyunca merakla takip ediliyor. Milyonlarca vatandaş Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Hem maaş düzenlemelerinde hem de kiralardaki artış oranlarında belirleyici olan TÜİK verileri, her ay olduğu gibi bu dönemde de yoğun ilgi görüyor.

Kasım ayına ilişkin enflasyon beklentileri, piyasalardan vatandaşlara kadar geniş bir kesimin gündeminde yer alıyor. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Kasım ayına ilişkin TÜFE sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu olurken, milyonlarca kişi memur ve emekli maaşları, kira artış oranı ve piyasalara yön verecek verileri bekliyor.

Açıklanan takvime göre Kasım 2025 enflasyon verileri 3 Aralık 2025 Çarşamba günü resmi olarak duyurulacak.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketine katılan finansal ve reel sektör temsilcileri, Kasım ayı TÜFE artışı için ortalama yüzde 1,59 seviyesini öngörüyor. Yıl sonu enflasyon tahmini de bir önceki döneme kıyasla yükselerek yüzde 31,77’den yüzde 32,20 düzeyine çıktı.

Ayrıca 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,49 olarak hesaplanırken, 24 ay sonrası tahmini yüzde 17,69’a yükseldi.

2025 EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NEYDİ?



TÜİK verilerine göre Ekim 2025 döneminde fiyat hareketliliği aylık bazda sınırlı bir artış gösterdi. Tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,55 yükselirken, üretici fiyat endeksi yüzde 1,63 oranında arttı.

Yıllık karşılaştırmada TÜFE yüzde 32,87 seviyesine ulaşarak son yılların en düşük oranlarından birine geriledi. Ayrıca 12 aylık ortalamalarda tüketici fiyatları yüzde 37,15 artış gösterirken, Yİ-ÜFE’de bu oran yüzde 25,49 oldu.

