Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bir öğretmen, aracını park ettiği sırada para isteyen bir saldırgan tarafından jiletle kolundan yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, yaralı öğretmen hastaneye gidip durumu polis ekiplerine bildirdi. Emniyet güçleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde görev yapan bir öğretmen, aracını park ettiği sırada yanına yaklaşarak kendisinden para isteyen şahıs tarafından jiletle saldırıya uğraması sonucu yaralandı.

Olay, Karaköprü ilçesi Doğukent Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Öğretmen olan Ömer B. iddiaya göre, aracını park ettiği sırada yanına kimliği belirsiz bir şahıs yaklaştı.

JİLETLE ÖĞRETMENİ YARALADI

Şahıs, öğretmenden para istedi. Öğretmen olan Ömer B. de para vermek istemeyince şahıs elindeki jilet ile Ömer B.'yi kolundan yaraladı. Şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, öğretmen de kendi aracıyla hastaneye gitti. Kolunda derin yara oluşan Ömer B. şahsın yakalanması için durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

Emniyet ekipleri tarafından şahsın yakalanması için çalıma başlatıldı.

Editör:ABDULLAH AYDEMİR

