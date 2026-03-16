Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına tepki gösterdi. Açıklamada, "Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden saldırılara karşıyız. Kara harekatını kınıyoruz. ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan topraklarına yönelik başlattığı kara harekatına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Bakanlık, saldırıları uluslararası hukukun ve Lübnan’ın egemenliğinin açık bir ihlali olarak nitelendirerek süreci sert sözlerle eleştirdi.

"BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK DERİNLEŞİYOR"

Yapılan açıklamada, İsrail’in başlattığı bu yeni saldırı dalgasının Orta Doğu'daki istikrarsızlığı daha da tehlikeli bir boyuta taşıdığı vurgulandı. Bakanlık, bölgedeki barış çabalarının baltalandığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Dışişleri: Lübnan'a kara harekatını kınıyoruz

"İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını bu kez Lübnan'da hayata geçirmesi bölgede yeni bir insani felakete yol açacaktır.

Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz"

