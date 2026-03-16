CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Mart başından bu yana İran semalarında 6 bini aşkın sorti yapıldığını ve hava üstünlüğünün tamamen ABD’de olduğunu duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik operasyonların 17'inci gününde yeni bilançoyu paylaştı.

"HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ BİZDE"

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, sosyal medya üzerinden yaptığı görüntülü açıklamada, ABD güçlerinin İran hava sahasındaki üstünlüğünü koruduğunu iddia etti.

Mart başından bu yana ABD Hava Kuvvetleri, Donanma ve Deniz Piyadeleri pilotlarının toplamda 6 bini aşkın uçuş gerçekleştirdiğini ifade eden Cooper, "İran hava sahasındaki hava üstünlüğünü korumaya ve askeri hedeflere odaklanmaya devam ediyoruz" dedi.

HARK ADASI’NA HASSAS OPERASYON

Operasyonun detaylarını paylaşan Cooper, 13 Mart’ta İran’ın Hark Adası’na düzenlenen saldırıya ilişkin, şunları aktardı:

"Operasyonda deniz mayınları, füzeler için kullanılan depolama sığınakları ve askeri altyapı dahil olmak üzere 90'dan fazla hedef etkisiz hale getirildi."

ABRAHAM LİNCOLN TARTIŞMASI: TRUMP GÖRÜNTÜLERİ YALANLADI

Savaşın dezenformasyon boyutu ise USS Abraham Lincoln uçak gemisi üzerinden alevlendi. CENTCOM, geminin operasyonlarına devam ettiğine dair görüntüler paylaşırken, İran medyası geminin "etkisiz hale getirildiğini" iddia etti. Ancak en dikkat çekici yorum ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Trump, İran’ın gemiye "asla saldırmadığını" savunarak, paylaşılan operasyon görüntülerinin gerçek olmadığını iddia etti.

28 ŞUBAT’TAN BU YANA 17 BİN YARALI

Müzakereler sürerken 28 Şubat’ta başlayan saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. İranlı yetkililerin paylaştığı verilere göre, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1348’e yükselirken, yaralı sayısı 17 bini aştı.

