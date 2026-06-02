Bartın’ın Amasra ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Recep Kiren (58), işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen Kiren’in vefatı, çalışma arkadaşlarını üzüntüye boğdu.

Olay, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri ek binasında görevli olan Recep Kiren'in (58) sabah saatlerinde mesaisine gelmemesiyle ortaya çıktı. Kiren'in işe gecikmesinden ve kendisine ulaşılamamasından şüphelenen mesai arkadaşları, durumdan endişe ederek yalnız yaşadığı ikametgahına gitti.

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EVE GİREN İŞ ARKADAŞLARI CESEDİNİ BULDU

Kiren'in, Kum Mahallesi Dereyanı Sokak üzerinde bulunan evine gelen iş arkadaşı, kapının kilitli olmadığını fark ederek içeri girdi. Odaları kontrol eden mesai arkadaşı, 58 yaşındaki teknisyen yardımcısını hareketsiz halde buldu. Durumun hemen bildirilmesi üzerine bölgeye hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ve uzman doktorlar tarafından yapılan ilk incelemelerde, Recep Kiren'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Çevresinde çok sevilen bir personel olan Kiren'in bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve bu doğrultuda tıbbi tedavi gördüğü öğrenildi. Acı haberi alır almaz Dereyanı Sokak'taki eve akın eden emniyet mensupları ve Kiren'in mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. 16 yıl boyunca aynı çatı altında omuz omuza çalıştıkları arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan polis ekiplerini, çevre sakinleri teselli etmeye çalıştı.



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Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemenin ardından, Recep Kiren'in cenazesi Amasra Belediyesi morguna kaldırıldı.

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