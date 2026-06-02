Sanat dünyasında “Jerry Gogosian” adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Hilde Lynn Helphenstein, geçirdiği estetik operasyon sonrası Brezilya’nın São Paulo kentindeki bir otel odasında ölü bulundu. Polis, olayı şüpheli ölüm olarak kayda alırken, kadının kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için soruşturma başlatıldı.

Amerikalı sanat yorumcusu ve sosyal medya fenomeni Hilde Lynn Helphenstein’ın cansız bedeni, São Paulo’daki beş yıldızlı bir otelde bulundu. Brezilya merkezli televizyon ağı Globo’nun haberine göre, 40 yaşındaki Helphenstein’a telefonla ulaşamayan estetik cerrahı, kontrol amacıyla oteline giderek durumu ortaya çıkardı.

Kadından haber alamayınca odaya giren otel görevlileri, Helphenstein’ı yatağında hareketsiz halde buldu. Doktorunun ifadesine göre Helphenstein, daha önce de aşırı doz uyuşturucu kullandığı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Takipçileri şokta! Ünlü fenomen geçirdiği estetik operasyonun ardından ölü bulundu

ÜÇ HAFTADIR ORADAYMIŞ

Kaliforniya’nın Oakland kentinde yaşayan fenomenin, estetik bir operasyonun ardından iyileşme sürecini geçirmek için yaklaşık üç haftadır São Paulo’da bulunduğu öğrenildi.

Helphenstein’ın cansız bedeni 31 Mayıs’ta bulundu. Yerel polis, olayı Jardins bölgesindeki 78. Polis Karakolu’nda “şüpheli ölüm” olarak kayda aldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için soruşturma sürüyor.

